Clube de vôlei de Belém faz seletiva para crianças e adolescentes neste sábado (28); saiba detalhes

A APADE, tradicional clube de vôlei do Pará, está abrindo seleção para novos atletas. Na manhã de sábado (28), criança e adolecentes de 9 a 17 anos poderão testar suas habilidades e concorrer a uma vaga na equipe. O evento ocorre no CTD da APADE, que fica no bairro da Cidade Velha, em Belém.

De acordo com a coordenação do clube, as inscrições serão feitas na hora do evento. Por conta disso é necessário que todos os participantes cheguem, no máximo, meia hora antes do início das atividades.

As inscrições para participar custam um quilo de alimento não perecível ou R$ 20. A APADE reforça que os participantes deverão portar documento de identidade com foto e trajar roupas adequadas para a prática esportiva.

Veja os horários da seletiva:

Feminino

09h - Nascidos de 2013 a 2009

10h - Nascidos de 2008 a 2006

Masculino

09h - Nascidos de 2013 a 2009

11h - Nascidos de 2008 a 2006

A APADE

A APADE vôlei tem equipes competindo em torneios estaduais e desenvolve trabalho com várias categorias, por meio das escolinhas. O principal objetivo do projeto é descobrir novos talentos do vôlei e dar oportunidade para jovens que sonham em ser atletas profissionais.

Serviço

Seletiva Apade Vôlei