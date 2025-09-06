Brendson Ribeiro enfrenta francês Oumar Sy no UFC Paris neste sábado (6)

No octógono da Accor Arena, em Paris, Brendson Ribeiro, de 29 anos, conhecido como "The Gorilla", enfrenta seu primeiro desafio em solo francês. Neste sábado (6), o paraense, natural de Belém, encara o francês Oumar Sy no UFC Fight Night 258, pela categoria meio-pesado (até 93 kg). Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o lutador falou sobre suas expectativas e a preparação para o confronto.

“Eu me preparei da melhor forma possível. Enfrentar um francês aqui não é problema para mim. Poderia ser qualquer adversário, em qualquer lugar — eu sempre estarei pronto para qualquer desafio”, afirmou o atleta.

O Gorila chega embalado por uma sequência recente de três lutas no UFC, com duas vitórias e uma derrota. Seus triunfos foram contra o brasileiro Caio Machado, por decisão dividida, no UFC Fight Night 246, realizado em 2 de novembro de 2024; e contra Diyar Nurgozhay, do Cazaquistão, em 15 de março de 2025, quando conquistou sua primeira vitória por finalização desde 2021, além de encerrar a invencibilidade do adversário.

No último combate, porém, Brendson sofreu uma derrota para o russo Azamat Murzakanov, que o nocauteou no UFC 316, realizado em 7 de junho, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Questionado sobre o processo de recuperação após essa derrota, Brendson destacou o apoio mental como sua principal aliado. Ele também ressaltou a importância das derrotas na sua trajetória, afirmando que foram elas que construíram o atleta que é hoje.

“Veio um resultado ruim, mas isso ficou para trás. Continuei focado, trabalhando, inclusive minha parte mental, com o apoio do psicólogo esportivo, doutor William. Eu sempre digo que foram mais as minhas derrotas do que as minhas vitórias que me moldaram como atleta. Se hoje estou no UFC e com a cabeça firme, é porque nunca me deslumbrei com as conquistas. Sempre que perdi, busquei evolução e trabalhei para melhorar algo que pudesse agregar ao meu jogo”, concluiu o lutador.

UFC Fight Night 258

O próximo adversário de Brendson, Oumar Sy, de 29 anos, possui um cartel de 11 vitórias e uma derrota na carreira — esta, em seu último combate, quando foi superado pelo estadunidense Alonzo Menifield por decisão unânime dos árbitros.

O brasileiro foi direto ao afirmar que não respeita o estilo de luta do francês e que fará de tudo para sair vitorioso do confronto.

“Eu não respeito nenhum ponto forte dele. Sei que ele vai querer impor o jogo de luta agarrada, e treinei bastante para evitar isso. Mas, se ele conseguir me derrubar, vou me levantar, buscar a finalização e causar dano o tempo todo”, afirmou Brendson.

Desafio na casa do adversário

O confronto acontecerá na casa do adversário, na França, com início previsto para as 13h (horário de Brasília). Brendson falou sobre a sensação de lutar longe do calor de sua torcida e afirmou não se sentir pressionado por nenhum fator externo.

“As pessoas falam muito da torcida francesa aqui, mas nunca estiveram no Brasil. Em um evento do UFC no Brasil, já ouvi ‘Uvai morrer’. Então, para mim, não faz diferença lutar em qualquer lugar do mundo, contra qualquer adversário. Quando a grade fechar, não terá córner dele, nem torcida, nem pai ou mãe que me impeça de partir para cima dele, entendeu? Por isso, não vejo problema algum em lutar na casa do meu adversário”, disse o paraense.

Evento

O UFC retorna à França com o Fight Night 258, trazendo um card repleto de atrações. O evento principal será protagonizado pelos pesos-médios Imavov e Borralho. Além disso, cinco brasileiros estarão em ação durante a noite.

Data e horário: sábado, 6 de setembro de 2025, a partir das 13h.

Onde assistir: UFC Fight Pass

Card Principal

Peso-médio (#2 x #7): Nassourdine Imavov (França) vs Caio Borralho (Brasil)

Peso-leve (#13 x #15): Benoit Saint Denis (França) vs Mauricio Ruffy (Brasil)

Peso meio-pesado: Modestas Bukauskas (Lituânia) vs Paul Craig (Escócia)

Peso-leve: Bolaji Oki (Bélgica) vs Mason Jones (País de Gales)

Peso meio-médio: Axel Sola (França) vs Rhys McKee (Irlanda)

Peso-pena (#11): Patricio Pitbull (Brasil) vs Losene Keita (Bélgica)

Card Preliminar

Peso-pena: William Gomis (França) vs Robert Ruchala (Polônia)

Peso meio-pesado: Oumar Sy (França) vs Brendson Ribeiro (Brasil)

Peso-pesado (#7): Marcin Tybura (Polônia) vs Ante Delija (Croácia)

Peso-leve: Harry Hardwick (Inglaterra) vs Kauê Fernandes (Brasil)

Peso meio-médio: Sam Patterson (Inglaterra) vs Trey Waters (Estados Unidos)

Peso-médio: Brad Tavares (Estados Unidos) vs Robert Bryczek (Polônia)

Peso meio-médio: Andreas Gustafsson (Suécia) vs Rinat Fakhretdinov (Rússia)

Peso-palha feminino: Shauna Bannon (Irlanda) vs Sam Hughes (Estados Unidos)