Bia Haddad Maia avança em Wimbledon após desistência de adversária; entenda

Bia Haddad Maia está classificada para a terceira fase de Wimbledon, em Londres. Na manhã desta quinta-feira (4), a brasileira conseguiu a vaga após a desistência da adversária Camila Osório, da Colômbia. A tenista vencia a partida por três games a zero quando a colombiana desistiu do duelo.

Osório sofreu com uma lesão na coxa e por isso não conseguiu continuar na partida. Agora, Bia aguarda a definição do confronto da terceira fase. A próxima adversária da brasileira sairá do jogo entre Danielle Collins e Dalma Gálfi.

A brasileira começou o jogo muito bem. Já no primeiro game, Haddad quebrou o saque da colombiana, que errou bastante e estava visivelmente afetada por conta da lesão. Depois, Bia seguiu melhor, confirmando seu saque e fazendo mais uma quebra.

No final do terceiro game, Osório não aguentou por conta das dores e pediu atendimento médico. Após isso, Camila voltou para a quadra e tentou seguir no jogo, mas desistiu após dois pontos.

Na primeira rodada, Bia Haddad venceu a polonesa Magdalena Frech por 2 sets a 0, com parciais apertadas de 7/6 e 6/3. Uma das competições mais importantes no universo do tênis, o torneio de Wimbledon começou no último dia 1º de julho e vai até 14 deste mês.

Atualmente, a tenista brasileira está na 20º posição do ranking da WTA. No entanto, Bia já esteve no top 10 e busca, novamente, a colocação entre as 10 melhores do mundo.