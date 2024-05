Belém sedia segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis 2024

Os entusiastas e apaixonados por tênis terão uma programação especial a partir desta sexta-feira (24/5), com a segunda etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis, que será realizada em Belém, na sede campestre da Assembleia Paraense, que será realizada até o dia 2 de junho na capital paraense.

A competição realizada pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), terá a participação de 294 atletas, com idade de 12 a 18 anos, oriundos dos estados do Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Bahia, Santa Catarina e do Distrito Federal. Eles disputarão as categorias de 12, 14, 16 e 18 anos, masculino e feminino, divididas nas chaves G1+ e GA.

Uma das representantes paraenses será a tenista Gabriela Soares, que foi vencedora dos prêmios “Atleta do Ano” e “Melhor Atleta de Tênis de Quadra” no Troféu Romulo Maiorana 2024, a mais importante premiação do esporte paraense.

Este é o segundo ano consecutivo que Belém entra na rota do Brasileiro de Interclubes, e para o gerente de esportes da Assembleia Paraense, Márcio Cerveira, é uma oportunidade para atletas em formação participarem de uma competição em alto nível.

“Eles somente evoluem quando são experimentados em ambiente de competição e desafios. No esporte sempre há aprendizado. E o CBI é terreno mais do que fértil para esses jovens atletas que praticam o tênis de quadra”, declarou.

Serviço

2ª etapa do Campeonato Brasileiro Interclubes de Tênis 2024

Data: 24 de maio a 2 de junho

Hora: 09h às 19h - todos os dias

Local: Assembleia Paraense - sede campestre