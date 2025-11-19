Belém recebe inédito circuito de corrida em duplas no dia 30 de novembro Prova acontece dia 30 de novembro, com largada no Boulevard e inclui modalidades de 5 km, 10 km e revezamento O Liberal 19.11.25 20h13 Belém será palco, no dia 30 de novembro, da primeira edição local do Desbrava Revezamento, circuito de corrida de rua que chega pela primeira vez à capital paraense. A largada está marcada para as 6h, no Shopping Boulevard Belém. VEJA MAIS Circuito de corridas do Sesi chega a Castanhal no dia 30 de novembro As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de novembro O evento reúne provas de caminhada e corrida de 5 km e 10 km, além da modalidade de revezamento em duplas para o percurso de 10 km — cada integrante corre 5 km. A proposta, segundo os organizadores, é ampliar o formato colaborativo da competição. As inscrições estão abertas no site oficial do circuito, e as vagas são limitadas. A etapa em Belém integra o calendário nacional do evento, que conta com apoio do Governo Federal por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O percurso será montado no entorno do Boulevard, ponto escolhido para concentrar largada e chegada dos participantes. Além das provas, a programação inclui atividades paralelas na área do evento, como aulão de dança, espaços de descanso e distribuição de brindes oferecidos por parceiros. Os kits dos atletas serão entregues antes da prova e incluem camiseta e itens personalizados. Haverá premiação para os vencedores de cada categoria. Serviço Data: 30 de novembro de 2025 Local: Shopping Boulevard Belém Endereço: Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto, Belém (PA) Horário: 6h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave corrida de rua COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Búfalos Team representa o Pará no Campeonato Brasileiro de Hockey Inline 2025 A competição terá times de vários estados mesclando atletas em formação e equipes que buscam espaço nas divisões superiores do esporte 20.11.25 14h50 EVENTO Belém recebe inédito circuito de corrida em duplas no dia 30 de novembro Prova acontece dia 30 de novembro, com largada no Boulevard e inclui modalidades de 5 km, 10 km e revezamento 19.11.25 20h13 esporte na cop 30 Banco do Brasil reúne estrelas do skate em programação especial durante a COP 30 em Belém Evento no Parque da Cidade terá aulas, demonstrações e participação de ídolos como Bob Burnquist 18.11.25 17h47 MMA Sport Club Troca de graduação da Thai Team reúne tradição, ação social e grandes nomes do Muay Thai 18.11.25 10h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19