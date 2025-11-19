Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Belém recebe inédito circuito de corrida em duplas no dia 30 de novembro

Prova acontece dia 30 de novembro, com largada no Boulevard e inclui modalidades de 5 km, 10 km e revezamento

O Liberal

Belém será palco, no dia 30 de novembro, da primeira edição local do Desbrava Revezamento, circuito de corrida de rua que chega pela primeira vez à capital paraense. A largada está marcada para as 6h, no Shopping Boulevard Belém.

image Circuito de corridas do Sesi chega a Castanhal no dia 30 de novembro
As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de novembro

O evento reúne provas de caminhada e corrida de 5 km e 10 km, além da modalidade de revezamento em duplas para o percurso de 10 km — cada integrante corre 5 km. A proposta, segundo os organizadores, é ampliar o formato colaborativo da competição. As inscrições estão abertas no site oficial do circuito, e as vagas são limitadas.

A etapa em Belém integra o calendário nacional do evento, que conta com apoio do Governo Federal por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O percurso será montado no entorno do Boulevard, ponto escolhido para concentrar largada e chegada dos participantes.

Além das provas, a programação inclui atividades paralelas na área do evento, como aulão de dança, espaços de descanso e distribuição de brindes oferecidos por parceiros. Os kits dos atletas serão entregues antes da prova e incluem camiseta e itens personalizados.

Haverá premiação para os vencedores de cada categoria.

Serviço

  • Data: 30 de novembro de 2025
  • Local: Shopping Boulevard Belém
  • Endereço: Av. Visconde de Souza Franco, 776 – Reduto, Belém (PA)
  • Horário: 6h
