Circuito de corridas do Sesi chega a Castanhal no dia 30 de novembro

Castanhal será palco de mais uma grande celebração do esporte com a realização do Circuito de Corridas Sesi Pará 2025, que chega à cidade no dia 30 de novembro, reunindo atletas profissionais, amadores e famílias inteiras em um evento que alia saúde, lazer e integração. A concentração e largada serão na Praça da Estrela.

VEJA MAIS

A etapa Castanhal contará com dois percursos: um de 10 quilômetros, voltado para os corredores mais experientes, e outro de 3,5 quilômetros, voltado a quem prefere participar da caminhada. A programação tem início logo cedo, às 6h, com a largada da categoria PCD (Pessoas com Deficiência), seguida, às 6h05, das categorias Indústria e Comunidade, masculino e feminino.

Promovido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi Pará), o circuito tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, aproximar a comunidade das empresas e promover o bem-estar por meio da prática esportiva. A corrida é uma oportunidade para que trabalhadores da indústria e o público em geral participem juntos de um momento de confraternização e superação.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de forma online. Os valores variam conforme a categoria: R$ 35,00 para a categoria Indústria e R$ 65,00 para a Comunidade. Pessoas com 60 anos ou mais pagam R$ 35,00, e a participação é gratuita para atletas PCD.

Os participantes receberão kits com camiseta, número de peito e chip de cronometragem, além de medalhas para todos os que concluírem a prova. A organização também promete uma estrutura completa, com pontos de hidratação, apoio médico, alongamento guiado e áreas de convivência para os atletas e suas famílias.

O Circuito Sesi de Corridas é um dos maiores eventos esportivos do estado, passando por várias cidades paraenses ao longo do ano. A etapa de Castanhal encerra o calendário de 2025, reforçando o compromisso do Sesi com a promoção da qualidade de vida e do esporte como ferramenta de transformação social.

INSCRIÇÕES

As inscrições seguem até 26 de novembro de 2025, ou até o limite de 300 vagas para essa etapa em Castanhal.

As taxas: Categoria Comunidade = R$ 65,00; Categoria Indústria = R$ 35,00; Pessoas com 60 anos ou mais = R$ 35,00.

Gratuidade para pessoas com deficiência (PCD): isenção da taxa, mediante envio de laudo médico válido, e vagas limitadas a 5% do total.

As inscrições podem ser realizadas no site (indicado no regulamento) e há opção de pagamento por PIX para inscrições presenciais.

A idade mínima permitida para participar é de 18 anos.

Kit-pickup: retirada do kit (camisa, número, chip) nos dias 28 de novembro (14h-19h) e 29 de novembro (08h30-12h) na unidade do SESI Castanhal, Rodovia BR 316, Km 62, s/n, Bairro Cristo Redentor.