Banco do Brasil reúne estrelas do skate em programação especial durante a COP 30 em Belém

O Banco do Brasil promoverá, no próximo dia 20 de novembro, uma programação esportiva gratuita voltada ao skate durante a COP 30, em Belém. O evento ocorrerá das 9h às 17h, no skatepark do Parque da Cidade, considerada a terceira maior pista do país, e integra as ações da instituição na chamada Green Zone da conferência.

A programação inclui aulas de skate com instrutores, empréstimo de equipamentos de proteção e skates, além de uma demo session com grandes nomes da modalidade. Entre os convidados confirmados estão o multicampeão Bob Burnquist, os atletas olímpicos Augusto Akio e Raicca Ventura, a skatista amazonense Daniela Vitória e o atleta e empreendedor social Davison Fortunato, todos integrantes da equipe patrocinada pelo banco.

Também participam os criadores do canal SKTBR, Gianlucca Zanardi e Ivan Freitas, que farão sua primeira visita a Belém. A atividade contará ainda com cash for tricks, sorteios de skates e brindes, além de uma sessão de autógrafos.

Crianças atendidas pelo projeto social Café com Skate, que oferece aulas e acompanhamento esportivo em comunidades de Belém, também participarão das atividades ao lado dos atletas convidados.

A Federação Paraense de Skate estará presente no evento. Para o presidente da entidade, Augusto Formiga, a ação contribui para fortalecer a cena local. “É significativo receber nomes importantes do skate mundial em Belém e ver atletas da região compartilhando o mesmo espaço”, afirmou.

O evento é aberto ao público e não exige inscrição prévia.

Serviço

Skate BB na COP-30

20 de novembro de 2025 (quinta-feira)

9h às 17h

Skatepark do Parque da Cidade, Belém (PA)

Entrada gratuita