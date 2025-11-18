Banco do Brasil reúne estrelas do skate em programação especial durante a COP 30 em Belém Evento no Parque da Cidade terá aulas, demonstrações e participação de ídolos como Bob Burnquist Iury Costa 18.11.25 17h47 A programação inclui aulas de skate com instrutores e uma demo session com grandes nomes da modalidade. (Igor Mota / O Liberal) O Banco do Brasil promoverá, no próximo dia 20 de novembro, uma programação esportiva gratuita voltada ao skate durante a COP 30, em Belém. O evento ocorrerá das 9h às 17h, no skatepark do Parque da Cidade, considerada a terceira maior pista do país, e integra as ações da instituição na chamada Green Zone da conferência. A programação inclui aulas de skate com instrutores, empréstimo de equipamentos de proteção e skates, além de uma demo session com grandes nomes da modalidade. Entre os convidados confirmados estão o multicampeão Bob Burnquist, os atletas olímpicos Augusto Akio e Raicca Ventura, a skatista amazonense Daniela Vitória e o atleta e empreendedor social Davison Fortunato, todos integrantes da equipe patrocinada pelo banco. VEJA MAIS Rayssa Leal confirma domínio e é pentacampeã do STU Pro Tour Rio A decisão colocou frente a frente Rayssa e a australiana Chloe Covell, repetindo uma rivalidade frequente nas últimas temporadas Gui Khury faz maior pontuação da história do skate vertical e conquista o STU Vert em SP Também participam os criadores do canal SKTBR, Gianlucca Zanardi e Ivan Freitas, que farão sua primeira visita a Belém. A atividade contará ainda com cash for tricks, sorteios de skates e brindes, além de uma sessão de autógrafos. Crianças atendidas pelo projeto social Café com Skate, que oferece aulas e acompanhamento esportivo em comunidades de Belém, também participarão das atividades ao lado dos atletas convidados. A Federação Paraense de Skate estará presente no evento. Para o presidente da entidade, Augusto Formiga, a ação contribui para fortalecer a cena local. “É significativo receber nomes importantes do skate mundial em Belém e ver atletas da região compartilhando o mesmo espaço”, afirmou. O evento é aberto ao público e não exige inscrição prévia. Serviço Skate BB na COP-30 20 de novembro de 2025 (quinta-feira) 9h às 17h Skatepark do Parque da Cidade, Belém (PA) Entrada gratuita Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave COP30 skate parque da cidade mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Búfalos Team representa o Pará no Campeonato Brasileiro de Hockey Inline 2025 A competição terá times de vários estados mesclando atletas em formação e equipes que buscam espaço nas divisões superiores do esporte 20.11.25 14h50 EVENTO Belém recebe inédito circuito de corrida em duplas no dia 30 de novembro Prova acontece dia 30 de novembro, com largada no Boulevard e inclui modalidades de 5 km, 10 km e revezamento 19.11.25 20h13 esporte na cop 30 Banco do Brasil reúne estrelas do skate em programação especial durante a COP 30 em Belém Evento no Parque da Cidade terá aulas, demonstrações e participação de ídolos como Bob Burnquist 18.11.25 17h47 MMA Sport Club Troca de graduação da Thai Team reúne tradição, ação social e grandes nomes do Muay Thai 18.11.25 10h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19