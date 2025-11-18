Capa Jornal Amazônia
Banco do Brasil reúne estrelas do skate em programação especial durante a COP 30 em Belém

Evento no Parque da Cidade terá aulas, demonstrações e participação de ídolos como Bob Burnquist

Iury Costa
fonte

A programação inclui aulas de skate com instrutores e uma demo session com grandes nomes da modalidade. (Igor Mota / O Liberal)

O Banco do Brasil promoverá, no próximo dia 20 de novembro, uma programação esportiva gratuita voltada ao skate durante a COP 30, em Belém. O evento ocorrerá das 9h às 17h, no skatepark do Parque da Cidade, considerada a terceira maior pista do país, e integra as ações da instituição na chamada Green Zone da conferência.

A programação inclui aulas de skate com instrutores, empréstimo de equipamentos de proteção e skates, além de uma demo session com grandes nomes da modalidade. Entre os convidados confirmados estão o multicampeão Bob Burnquist, os atletas olímpicos Augusto Akio e Raicca Ventura, a skatista amazonense Daniela Vitória e o atleta e empreendedor social Davison Fortunato, todos integrantes da equipe patrocinada pelo banco.

Também participam os criadores do canal SKTBR, Gianlucca Zanardi e Ivan Freitas, que farão sua primeira visita a Belém. A atividade contará ainda com cash for tricks, sorteios de skates e brindes, além de uma sessão de autógrafos.

Crianças atendidas pelo projeto social Café com Skate, que oferece aulas e acompanhamento esportivo em comunidades de Belém, também participarão das atividades ao lado dos atletas convidados.

A Federação Paraense de Skate estará presente no evento. Para o presidente da entidade, Augusto Formiga, a ação contribui para fortalecer a cena local. “É significativo receber nomes importantes do skate mundial em Belém e ver atletas da região compartilhando o mesmo espaço”, afirmou.

O evento é aberto ao público e não exige inscrição prévia.

Serviço

  • Skate BB na COP-30
  •  20 de novembro de 2025 (quinta-feira)
  • 9h às 17h
  •   Skatepark do Parque da Cidade, Belém (PA)
  •   Entrada gratuita

 

COP30

skate

parque da cidade

mais esportes

