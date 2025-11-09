Gui Khury faz maior pontuação da história do skate vertical e conquista o STU Vert em SP Estadão Conteúdo 09.11.25 14h17 Fenômeno do skate brasileiro, Gui Khury, 16 anos, conquistou neste domingo o título do STU Pro Tour Vert, no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Com uma apresentação marcada por manobras de 900 e 720 graus, o paranaense de 16 anos alcançou 99.00, a melhor nota da história das competições de skate vertical em todos os tempos. O feito superou o recorde anterior, que pertencia a ele mesmo e ao lendário Bob Burnquist, ambos com 98.00 pontos. O pódio ainda teve mais dois brasileiros contemplados. O segundo colocado foi o também curitibano Luigi Cini, com 98.00. O terceiro lugar ficou com o experiente Rony Gomes, com 92.00 "Estou muito feliz por ter levado esse evento. Foi alto nível do começo ao fim. O Luigi acabou me puxando pra dar o meu melhor, tinha visto ele treinando e sabia que ia ter dar o máximo. Mas independente do resultado, ele é meu irmão, nós treinamos juntos quase todo dia, então fico muito feliz por dividir o pódio com ele", celebrou Khury por meio de nota. A final do STU Pro Tour Vert também reuniu nomes como Thomas Augusto, Pedro Barros, Viktor Solmunde, Luke Khaler e Hampus Winberg. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave skate STU Vert Gui Khury COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Conheça o nadador paraense que irá disputar a Surdolimpíadas de Tóquio Nadador paraense José Ribamar Coelho vai representar o Brasil e o Pará na competição mundial para atletas surdos 09.11.25 8h00 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (09/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Português, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 09.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30