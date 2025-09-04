Belém recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro; confira Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre, reunindo atletas de diferentes idades. O Liberal 04.09.25 13h43 Existe ainda a possibilidade de rodadas complementares serem agendadas para algumas segundas-feiras, segundo a programação oficial. (Filipe Bispo / Especial para O Liberal) Entre os dias 30 de setembro e 30 de outubro de 2025, acontecerá a III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025, uma das competições mais aguardadas do calendário esportivo. O torneio será realizado nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre, e está aberto à participação de sócios e sócias a partir de 14 anos de idade, reunindo atletas de diferentes perfis e níveis de experiência. Os confrontos acontecerão sempre em horários definidos: de terça a sexta-feira, a partir das 18h, e aos sábados, a partir das 15h. Existe ainda a possibilidade de rodadas complementares serem agendadas para algumas segundas-feiras, segundo a programação oficial. VEJA MAIS Federação Paraense de Beach Tennis é criada e organiza modalidade no estado Entidade será responsável por competições, rankings e expansão do esporte em várias cidades paraenses Campeonato Paraense de Beach Tennis realiza última etapa do ano em Belém Jogos ocorrem em três arenas da capital até 24 de agosto; presidente da FPT destaca crescimento da modalidade no Estado As disputas estão divididas em diversas categorias, contemplando todas as faixas etárias e níveis técnicos: Masculino A/Open, B e C; Feminino A/Open, B e C; 40+ Masculino (A com B); 40+ Feminino; 50+ (Masculino e Feminino); 60+ Masculino; Mista A/Open, B e C; Simples Feminino; Simples Masculino; e Mista 40+ (A com B). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de setembro de 2025, ou enquanto houver vagas disponíveis, exclusivamente pelo LetzPlay no link. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes beach tennis belém COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais esportes Belém recebe III Etapa do Ranking de Beach Tennis 2025 a partir de setembro; confira Torneio acontece nas quadras de areia da L’Arena Cantina, na Sede Campestre, reunindo atletas de diferentes idades. 04.09.25 13h43 MMA SPORT CLUB Lyoto Machida visita a Fighting Nerds e rasga elogios ao sistema de treinos: ‘Nível técnico muito al 03.09.25 10h05 em ascensão João Fonseca alcança melhor ranking da carreira após disputa no US Open Brasileiro aparece na 42ª posição da ATP e seguirá temporada com Copa Davis e Laver Cup 01.09.25 16h35 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 Futebol Próximo adversário do Remo, Amazonas-AM tem a defesa mais vazada da Série B Remo visita a Onça-Pintada nesta sexta-feira (5), pela 25ª rodada do campeonato 04.09.25 10h53