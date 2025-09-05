Capa Jornal Amazônia
De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão

Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro

O Liberal
fonte

Atletas do Ingep comemorando o título (Divulgação/ Ingep)

O basquete 3 x 3 do Pará foi destaque na etapa Norte do Campeonato Brasileiro, disputado na cidade de Manaus (AM), no último final de semana. O Ingep levantou a taça de forma invicta, vencendo o JP8 na decisão por 21 a 19, na categoria adulto masculina.

A competição reuniu os dois melhores clubes de cada estado da região Norte do país. O Ingep foi o campeão paraense deste ano, competição disputada no mês de julho, na cidade de Mãe do Rio (PA). Com o título paraense, o Ingep garantiu a vaga na etpa Norte do Brasileiro de basquete 3 x 3, que foi vencida de forma invicta e mostrando a força da modalidade no Estado do Pará.

Com a conquista da etapa norte do Brasileiro, o Ingep garantiu vaga para a etapa final do Brasileirão. A preparação da equipe já começou e vai se intensificar até próximo da competição, que será no final do mês de novembro, ainda sem local definido. Ao todo serão 16 equipes disputando a etapa final do Brasileirão, com 14 delas classificadas através das etapas regionais e outras duas convidadas  pela Confederação Brasileira de Basquete.

