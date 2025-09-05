De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro O Liberal 05.09.25 16h28 Atletas do Ingep comemorando o título (Divulgação/ Ingep) O basquete 3 x 3 do Pará foi destaque na etapa Norte do Campeonato Brasileiro, disputado na cidade de Manaus (AM), no último final de semana. O Ingep levantou a taça de forma invicta, vencendo o JP8 na decisão por 21 a 19, na categoria adulto masculina. A competição reuniu os dois melhores clubes de cada estado da região Norte do país. O Ingep foi o campeão paraense deste ano, competição disputada no mês de julho, na cidade de Mãe do Rio (PA). Com o título paraense, o Ingep garantiu a vaga na etpa Norte do Brasileiro de basquete 3 x 3, que foi vencida de forma invicta e mostrando a força da modalidade no Estado do Pará. Com a conquista da etapa norte do Brasileiro, o Ingep garantiu vaga para a etapa final do Brasileirão. A preparação da equipe já começou e vai se intensificar até próximo da competição, que será no final do mês de novembro, ainda sem local definido. Ao todo serão 16 equipes disputando a etapa final do Brasileirão, com 14 delas classificadas através das etapas regionais e outras duas convidadas pela Confederação Brasileira de Basquete. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes esportes basquete basquete 3 x 3 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES BASQUETE De forma invicta, basquete 3 x 3 paraense é campeão da etapa Norte do Brasileirão Equipe masculina do Ingep conquistou o título e vai representar o Pará na etapa nacional, em novembro 05.09.25 16h28 MMA SPORT CLUB Belém recebe grande evento internacional de Muay Thai no dia 13 de setembro 05.09.25 14h26 Futebol feminino Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15 Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém 05.09.25 12h58 Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 FUTEBOL Com o técnico António Oliveira pressionado, Remo pega o Amazonas fora de casa na Série B Remo busca a recuperação na competição, após derrota para o Criciúma na última rodada. Leão está distante 4 pontos do primeiro time no G4 05.09.25 7h00 Luto FPF lamenta morte de goleiro durante partida de futsal no nordeste do Pará Antônio Édson faleceu após defender um pênalti em um jogo em Augusto Corrêa, nordeste do Estado 05.09.25 12h23