Belém recebe Copa Norte de clubes de Karatê neste domingo (24); evento conta com 300 atletas

A Federação Esportiva e Educacional Paraense de Karatê (FEEPK) realiza, neste domingo (24) mais uma edição da Copa Norte de Clubes da modalidade. O evento, neste ano, será sediado em Belém, na Usina da Paz do bairro da Terra Firme, a partir das 8h. A entrada é franca.

De acordo com a organização do evento, o torneio contará com a participação de 300 atletas. Eles representam um total de 28 instituições - entre academias, clubes e projetos sociais - da região Norte do Brasil.

Além de fortalecer a prática da arte marcial, a competição ajudará os atletas a somarem pontos no ranking estadual da federação de karatê. Além disso, o torneio servirá como seletiva para o campeonato pan-americano da modalidade, que será realizado em Recife, Pernambuco, no período de 1 a 3 de dezembro.

A FEEPK trouxe o campeonato para Belém com o objetivo de oportunizar aos atletas que não podem participar de competições longe do estado a inclusão em um torneio regional. Com isso, a Federação quer fortalecer os lutadores locais e credenciá-los à participação de eventos nacionais e internacionais.