Atletas do vôlei nacional aproveitam açaí com charque e Bruninho elogia: 'Aprovadíssimo'

O Vôlei Renata superou o Sada Cruzeiro por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/16 e 25/20, em Belém. O duelo válido pelo returno da Superliga Masculina 2024/25, ocorreu no último sábado (22), na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, diante de quase 10 mil pessoas, um dos maiores públicos desta edição da competição. Com a vitória, a equipe de São Paulo está na vice-liderança da Superliga, com 38 pontos.

A vitória rendeu ao elenco um jantar recheado de delícias paraenses. Jogadores e comissão técnica estiveram em um restaurante regional localizado no bairro do Umarizal, para finalizar esta temporada em Belém.

Os membros do Vôlei Renata comeram as tábuas com açaí que vai com camarão, charque, pescada, dourada, filhote e pirarucu, além de provarem filé de búfalo, sobremesas com frutas locais, e drinks e cervejas regionais.

A experiência gastronômica ficou ainda mais especial porque os atletas tomaram o açaí natural com farinha.

“Adorei essa experiência com algumas comidas típicas aqui do Pará. O açaí que vem da terra junto com o peixe, charque e a carne de búfalo. Tudo maravilhoso, adorei tudo. Agora só contando os dias para voltar para cá e repetir essa dose”, disse o levantador Bruninho, que não resistiu ao açaí e estava com a boca manchada pelo fruto. "Aprovadíssimo", finalizou o atleta.

Maurício Lima, bi-campeão olímpico e campeão mundial, que atualmente faz parte da comissão técnica do Vôlei Renata também adorou as iguarias paraenses: “Eu nunca tinha experimentado nada parecido, acho que vale a pena todo mundo que vem ao Pará fazer essa degustação, que é diferenciada e muito proveitosa”.