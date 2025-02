Campinas recupera a vice-liderança na Superliga Masculina de Vôlei após duelo em Belém

Na noite deste sábado (22), em Belém, o Vôlei Campinas saiu vitorioso com 3 a 0 contra o adversário Cruzeiro, em partida realizada na Arena Guilherme Paraense, Mangueirinho. O resultado dessa noite leva o time campineiro de volta para a vice-liderança com 38 pontos, sendo 14 triunfos e quatro derrotas, ultrapassando o Minas. A partida foi acompanhada por cerca de nove mil espectadores e foi realizada na região como forma de descentralizar a modalidade.

Apesar da derrota esta noite, o Cruzeiro se mantém em primeiro lugar com 45 pontos, tendo acumulado 15 vitórias e três reveses. O maior pontuador da noite foi o oposto argentino Bruno Lima, do Campinas, que alcançou a marca de 22 pontos. No Cruzeiro, esse mérito foi para o ponteiro Douglas Souza, que pontuou 11 vezes.

Na próxima rodada, O Cruzeiro enfrenta o Neurologia Ativa no Ginásio Rio Vermelho em partida realizada neste domingo (23), às 19h. Já o Campinas vai para a quadra com o Joinville nesta terça-feira (25), às 21h30, no Centro de Eventos Cau Hansen.

Partida

O primeiro set da partida começou com o bloqueio do Campinas, que teve o efeito esperado e ajudou o time a abrir quatro pontos de vantagem. Mas, depois de pedir tempo, o Cruzeiro conseguiu empatar o jogo, equilibrando a partida. Para se recuperar, o time paulista ajustou a defesa e avançou no ataque, fazendo 21 a 16 na parte final e abrindo vantagem. O Cruzeiro reagiu, mas o Campinas manteve a liderança, fechando o set em 25 a 22 com ponto de Adriano.

O bloqueio bem armado do Campinas voltou a se destacar no segundo set, mais uma vez ajudando o time a abrir vantagem logo no início da partida. Somando um ace bem executado por Maurício Borges e o show de Léo nos tocos, o time chegou a abrir 12 a 6. Para revidar, o Cruzeiro forçou o saque, mas a estratégia deu errado. Ao mesmo tempo, o ataque mineiro parava na defesa dos paulistas, que lançou mais dois saques diretos na quadra dos adversários com Bruno Lima, abrindo 17 a 9. O Cruzeiro reagiu e começou a pontuar, mas não foi o suficiente para impedir os 25 a 16 para o Campinas.

No terceiro set foram os bons saques do Campinas que garantiram cinco pontos de vantagem logo de início. Mesmo realizando algumas trocas nas pausas, o Cruzeiro não conseguiu frear o ataque paulista. Não demorou muito para o Campinas abrir 16 a 8, forçando mais um tempo do Cruzeiro, que lidou com mais um bloqueio campineiro na volta. Os mineiros correram atrás do prejuízo e diminuíram a desvantagem para quatro pontos. A equipe do interior de São Paulo só administrou a vitória até fechar o set em 25 a 20 e o jogo em 3 a 0.