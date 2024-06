Atletas de projeto de handebol em Moju são convocadas pela Seleção Brasileira para disputar Mundial

Localizado em Moju, no interior do Pará, o projeto Duck Hand Moju tem se tornado referência quando se fala de handebol no estado, e duas das alunas do projeto, Joyce Santos e Lana Castro, se destacaram tanto que foram convocadas pela Seleção Brasileira juvenil feminina de handebol para disputar o Mundial da categoria, que ocorrerá em agosto na China.

Esta é a terceira vez que Joyce é convocada para compor Seleção Brasileira, na última convocação a atleta foi campeã sul-americana cadete. O destaque foi tanto que, em 2023, ela foi vencedora do Troféu Romulo Maiorana na categoria handebol.

“Eu fiquei muito feliz mesmo, é o sonho de todos fazerem parte da Seleção Brasileira, mas é inacreditável que eu vou estar em um mundial do outro lado do Mundo”, disse a atleta.

“A minha expectativa é muito grande, estou treinando bastante e me cuidando, porque agora o foco é redobrado. Espero voltar campeã Mundial”, completou.

Para Lana, que é natural do Maranhão, mas mora em Moju e também é aluna do projeto, essa é a segunda convocação. Com Joyce ela também foi campeã sul-americana cadete, e espera que com a convocação consiga chamar a atenção de clubes de handebol na Europa.

“Fiquei muito emotiva, pois ir para o Mundial é o sonho de qualquer atleta, e saber que vou poder fazer parte dessa equipe me deixa muito feliz. A expectativa é que eu faça um bom campeonato, para que eu possa mostrar meu talento, e chamar atenção de outros clubes europeus”, declarou.

As atletas devem se juntar às outras integrantes da Seleção no dia 20 de julho para os treinamentos que devem ocorrer até o dia 27 de julho em Blumenau (SC). O Mundial está marcado para ocorrer entre os dias 14 e 25 de agosto.

Duck Hand Moju

O projeto Duck Hand Moju, criado em 2017, é responsável por mais de 170 alunos que praticam o handebol de segunda a sábado, gratuitamente. Para o co-criador e professor do projeto, Heliton Coutinho, a convocação das alunas é um sinal de que a iniciativa está dando resultados.

“É uma importância que nosso projeto esteja no caminho certo, esse é um resultado esperado pelo ótimo trabalho que realizamos há alguns anos com a modalidade handebol em Moju”, declarou.