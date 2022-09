Atleta de Ananindeua é promessa no campeonato brasileiro de skate

Os dias 24 e 25 de setembro foram agitados para os praticantes de esportes radicais, em particular para os skatistas de Ananindeua que foram participar do Circuito Paraense de Skate Amador 2022, no município de Parauapebas. O evento contou com a participação de 80 atletas dos estados do Pará, Piauí e Maranhão.

As categorias disputadas pelos atletas foram feminino, mirim, iniciante, amador e master. O estudante do 1° ano do Ensino Médio, Adryan Sales de Carvalho, 17 anos, morador do bairro das Águas Brancas conquistou o segundo lugar na categoria iniciante. O que lhe rendeu uma vaga para o Campeonato Brasileiro que acontecerá em Cascavel (PR) no período de 24 a 27 de novembro de 2022.

Adryan é só gratidão e fala do sentimento desta conquista. “Só tenho a agradecer primeiramente a Deus e depois ao Ananin Skate Social por me proporcionar momentos como esses, por estar sempre me apoiando e me motivando a nunca desistir dos meus sonhos. Fico muito feliz por estar podendo realizar um dos meus sonhos como atleta e agora é só treinar e me dedicar um pouco mais para ver se conseguimos trazer mais uma medalha de lá”, comentou.

Raul Palheta, da diretoria do Associação Ananin Skate Social, fala da missão do esporte como ferramenta social e a relevância de resultados para a comunidade. “Através do esporte e da cultura criamos oportunidades, incentivando e divulgando o skate. Despertamos na consciência das comunidades a importância da prática regular dos exercícios físicos.

De acordo com Raul Palheta, a associação visa estimular e contribuir para mudar a responsabilidade dos jovens das periferias, oferecendo uma ocupação longe da criminalidade, além de ensinar coisas importantes sobre o trabalho em equipe, respeito à hierarquia, disciplina e perseverança.

Adryan Sales de Carvalho, 17 anos, morador do bairro das Águas Brancas conquistou o segundo lugar na categoria iniciante (Divulgação/ Arquivo Pessoal)

O evento promovido pela Associação de Skate de Parauapebas (Aspa) teve o aval da Federação Paraense de Skate (FPSK) e apoio da Prefeitura de Parauapebas, por intermédio das secretarias de Esporte e Lazer (Semel) e da Juventude (Sejuv).

O presidente da Aspa diz o motivo de os eventos seguidamente acontecerem na cidade do minério. “Parauapebas vem se destacando na prática de esportes, e na modalidade de skate já tem uma longa história, desde 1994 vem demonstrando sua evolução. Inclusive, o município está fazendo parte dos 50 anos do skate no Estado do Pará, dando ênfase nas categorias feminina e iniciante”, destacou Gidean Almeida.

Agora, Adryan que se classificou na categoria iniciante se junta a outros atletas que já haviam conquistado vaga para o Campeonato Brasileiro. Categoria amador: Alcindo Victor e Cássio Sepeda. Categoria Mirim: Wendel Matheus e Abraão Menom.

Circuito Paraense de Skate Amador 2022, classificação de acordo com as categorias:

Categoria Iniciante:

1° Bruno Rodrigues (Tucuruí - PA)

2° Adryan Sales (Ananindeua - PA)

3° João Precoce (Castanhal - PA)

Categoria Mirim:

1º Naldinho (Castanhal - PA)

2º Guilherme Leal (Parauapebas - PA)

3º Enzo Gabriel (Belém - PA)

4º Lucas de Oliveira (Belém - PA)

5ª Pedro Monteiro (Marabá - PA)

Categoria Feminino:

1° Isa Corleone (Teresina - PI)

2° Larissa Silva (Parauapebas - PA)

3° Maria Cecília (Marabá - PA)

Categoria Master:

1° Edson Caverna (Belém - PA)

2° Fabrício Nascimento (Parauapebas - PA)

3° Diego Gomes (Tucuruí - PA)

(Dinei Souza, estágiário sob supervisão de Jorge Ferreira, chefe de reportagem regional)