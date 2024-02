Astro do basquete mundial, LeBron James diz que aposentadoria está 'chegando'

LeBron James é considerado um dos maiores jogadores da história da NBA. Aos 39 anos, o jogador pode estar perto de se aposentar, segundo ele. Em coletiva de imprensa após a partida entre Leste e Oeste no All-Star Game, o astro do Los Angeles Lakers afirmou que a carreira "está chegando" ao fim.

LeBron disse que não sabe quantas temporadas ainda tem para queimar e nem se irá fazer uma turnê de despedida. No entanto, o jogador destacou que quer se aposentar no Lakers, onde está desde 2018.

"Não planejei quantas temporadas ainda me restam, mas sei que não são muitas. Estou dividido em fazer uma turnê de despedida. Há momentos em que sinto que devo isso aos meus fãs que estão nesta jornada comigo há mais de 2 décadas, dar esse momento a eles. Eu sou um Laker e estou muito feliz sendo um Laker pelos últimos seis anos. Não tenho a resposta de quanto tempo vai demorar ou que uniforme usarei. Espero que seja com os Lakers, mas veremos. Não sei como isso vai acabar, mas está chegando. Está chegando com certeza", declarou LeBron.

Com a aposentadoria próxima, o astro do basquete disse que não tem mais nada para buscar no esporte e que o mantém é a paixão pela modalidade.

"Não estou perseguindo mais nada. Só tenho amor pelo basquete. Quero me esforçar ao máximo até eu não conseguir mais. Só alegria jogando o esporte que eu amo. Eu sei que falta pouco tempo pra mim, então quero alegria e me divertir", disse LeBron.

Pelos Lakers, o jogador foi peça chave para a conquista da NBA de 2020 e ainda se tornou o primeiro jogador a ser campeão e conquistar o MVP das finais por três times diferentes.

Ao todo, LeBron tem quatro títulos, quatro MVP da competição e quatro de finais. O jogador também tem duas medalhas de ouro olímpicas com a Seleção de Basquete dos EUA.