Após confirmação da NFL, Brasil também pode receber jogo da NBA

Após a NFL ter confirmado um jogo no Brasil, na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 6 de setembro, o país tem chances de receber mais uma partida de outra grande liga esportiva, a NBA.

Na última terça-feira (13), o vice-comissário e diretor de operações da NBA, Mark Tatum, comentou em uma videoconferência sobre o mercado da liga esportiva no Brasil e a vontade de realizar uma partida no país.

“Já faz alguns anos desde que estivemos no Brasil, mas é um mercado muito importante e forte para nós. Adoraríamos ter jogos no país novamente. A realidade é que há mais lugares querendo receber partidas, mas em algum momento nós vamos (voltar ao Brasil)”, afirmou.

A Associação Nacional de Basquete já esteve no Rio de Janeiro entre os anos de 2013 e 2015, durante três amistosos de pré-temporada. Em 2013, o Chicago Bulls venceu o Washington Wizards, em jogo visto por mais de 13 mil pessoas. Já em 2015 foi a vez do Orlando Magic vir ao Brasil, onde bateu o Flamengo em um jogo com público de quase 14 mil pessoas.

Tatum ainda falou sobre o “Brasil Sem Fronteiras”, que deve reunir jovens promissores no esporte durante o ‘All Star Game’. Entre eles, os brasileiros Gabriel Ferreira, Gustavo Guimarães e Enrico Borio irão fazer treinamentos físicos e receberão dicas de ex-jogadores da NBA.

NFL no Brasil

O Brasil receberá no segundo semestre de 2024, a primeira partida da liga em um país da América do Sul. O jogo acontecerá na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, em 6 de setembro.

Um dos times que estará presente em São Paulo será o Philadelphia Eagles. O adversário será anunciado em março, quando a NFL apresentar o calendário completo da próxima temporada.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)