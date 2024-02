Philadelphia Eagles será o mandante de jogo da NFL no Brasil

A NFL [Liga de Americana de Futebol Americano] desembarca no Brasil, especificamente em São Paulo, para realizar o primeiro jogo da Liga em solo brasileiro. A partida está marcada para ocorrer no dia 6 de setembro, na Arena Neo Química, estádio do Corinthians. Após a espera, o mandante do jogo foi finalmente anunciado: Philadelphia Eagles.

“Como uma das nações com maior diversidade cultural do mundo, o Brasil é um verdadeiro caldeirão internacional e queremos experimentar seu ambiente caloroso, vibrante e acolhedor neste ano”, disse Jefferey Lurie, presidente e CEO dos Eagles.

O jogo será válido pela temporada regular da NFL, da Conferência Nacional (NFC). Mas, o adversário dos Eagles ainda não foi definido. Os fãs do esporte no Brasil estão empolgados com a vinda da liga para o país e esperam um grande jogo entre os times.

Segundo dados do Ibope Recupom, em 2023, o Brasil tinha cerca de 35 milhões de fãs de futebol americano. Por isso, a NFL decidiu explorar o mercado brasileiro para o esporte.

“O Philadelphia Eagles está honrado por ser selecionado para o primeiro jogo da NFL na América do Sul. Como o crescimento global do nosso esporte é uma prioridade para nossa liga, abraçamos a oportunidade de aumentar nossa base de fãs ao redor do mundo e levar a identidade dos Eagles aos 38 milhões de fãs do esporte no Brasil”, afirmou o CEO.

É possível que o Miami Dolphins seja o adversário dos Eagles. O time é um dos que manifestou interesse em vir ao Brasil. A NFL também está explorando outros países, como os europeus. Em 2023, a liga realizou jogos em Londres, em Frankfurt, na Alemanha.

No próximo domingo (11), ocorre o Super Bowl entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, a final será em Las Vegas, às 20h30.