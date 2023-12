Vinicius Junior presenteia LeBron James com camisa da Seleção Brasileira; imagens

O atacante Vinicius Junior, camisa 7 do Real Madrid, presenteou LeBron James com uma camisa autografada da Seleção Brasileira. O jogador dedicou a peça ao "ídolo e melhor de todos" e posou ao lado do astro dos Lakers. Vini assistiu à partida entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics no dia de Natal, presenciando a vitória do time celta por 126 a 115.

Em reciprocidade, LeBron James presenteou Vinicius Junior com uma camisa 23 autografada dos Lakers. O time de Los Angeles já havia presenteado o jogador de futebol com uma peça personalizada com o nome e número do brasileiro.

Vinicius também posou ao lado de Anthony Davis, presenteando-o com uma camisa do Real Madrid. Jalen Brown brincou sobre ambos usarem a camisa número 7: "Você é um superstar", dizia o autógrafo dedicado a Vini.

O jogador brasileiro já havia encontrado Tatum quando o Boston jogou contra os Los Angeles Clippers em 23 de dezembro. Vini recebeu a camisa zero do astro dos Celtics como presente. Ao lado do colega de equipe Camavinga, conheceu James Harden e Paul George, destaque dos Clippers.