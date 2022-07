Aposta do MMA paraense, ‘Mel Pitbull’ luta no LFA nesta sexta-feira (15) com o foco no UFC

O Pará tem inúmeros representantes no MMA ao redor do mundo. E nesta sexta-feira (15), uma paraense, nascida em Benevides, quer colocar o seu nome em destaque no cenário internacional. A lutadora Ediana Meel da Silva, a Mel Pitbull, vai enfrentar a carioca Amanda Torres no peso-palha do LFA (Legacy Fighting Alliance), evento internacional parceiro do UFC.

Esta é a luta mais importante na carreira de Mel. Uma vitória nesta sexta-feira pode deixá-la muito próxima do UFC. A lutadora, de apenas 20 anos, já acumula 11 vitórias e tem apenas duas derrotas. Com isso, ela está confiante de que vai vencer esse duelo.

"A expectativa está grande. Porque nós, atletas que vêm lá de baixo, a gente sempre espera essa oportunidade e agora chegou. Estamos treinando muito forte para essa luta. Vamos lá para dar um show e trazer essa vitória para o Pará”, declarou a paraense.

Mel começou no MMA ainda nova, com apenas 16 anos, ela fez a primeira luta no esporte. Mas, foi no boxe, por meio de um projeto social do “Mestre Pedra”, na Cova dos Leões, que ela deu seus primeiros passos.

“Sempre que eu passava na frente da academia, ele me chamava para treinar, mas eu não tinha condições de pagar. Mas ele falou do projeto social e fiquei treinando. Fui evoluindo e ele viu que eu tinha talento e no boxe eu ganhei várias lutas até chegar no MMA”, contou Mel.

Além da paixão pelo mundo da luta, a paraense tem uma motivação a mais: a mãe, dona Telma Andrade, que é uma das principais incentivadoras da filha.

“Nessa minha trajetória, meu pai não me apoiou e ficou só eu e minha mãe. Então, o meu objetivo é estar no MMA e dar o melhor para ela. Meu hoje é chegar no topo e permanecer lá”, revelou.

Mel Pitbull é uma striker. Com a base forte no boxe e na luta em pé, a paraense gosta da trocação e promete um confronto emocionante com Amanda Torres. A adversária tem um cartel com oito vitórias e cinco derrotas.

A adversária da paraense é uma finalizadora. Cerca de 50% das suas lutas são por finalização. No entanto, Mel garante que está bem para o combate em todas as áreas e durante o camp, ganhou o apoio de Rayanne Amanda, que está com luta marcada no Contender Series e é especialista na luta de chão.

“Nós estamos fazendo um camp muito grande e ela está me ajudando muito na parte do chão e eu ajudando ela no boxe. Assim a gente vai ficando cada vez mais forte”,

O LFA é um dos maiores eventos de MMA do mundo atualmente. É responsável por revelar muitos lutadores para o UFC. Esta será a edição 136, que ocorre em São Paulo, em card só com brasileiros. A luta principal da noite será entre Ítalo Gomes e Wellington Prado.

“O sonho é chegar no UFC e o LFA é parceiro do Ultimate. Então, vamos chegar lá para dar um show e, se Deus quiser, o Pará vai representar lá no UFC”, finalizou Mel Pitbull.