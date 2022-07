Edianna da Silva "Mel Pitbull" assina contrato com o LFA

Um dos principais eventos de MMA, atualmente o LFA irá realizar a sua terceira edição no Brasil, em Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, no dia 15 de julho. Nesta edição teremos a estreia da atleta paraense natural da cidade de Benevides (PA), Edianna da Silva "Mel Pitbull", que na última segunda-feira (4) assinou contrato com o evento americano para a sua estreia. Mel tem o cartel profissional no MMA de 11 vitórias e 2 derrotas. Ela está realizando sua preparação com a sua equipe "Cova dos Leões" em Benevides, com supervisão do seu treinador, Eder Pedra.

O LFA 136 será transmitido ao vivo em português para todo o Brasil através do Canal Combate/Sportv e para todo o mundo, em inglês, pelo UFC Fight Pass.

Pablo Benaion conquista o cinturão meio-pesado do Extreme Combat

Rolou no último sábado, 2 de Julho, no município de Santa Inês, no Maranhão, a sexta edição do evento de lutas EXTREME COMBAT. Na luta principal da noite o atleta paraense Pablo Benaion venceu o também paraense Ledson Heider por desistência no intervalo para o segundo round (sangramento no nariz) e conquistou o cinturão da categoria até 93 kg do evento.

Deiveson muda postura sobre criação de cinturão interino nos moscas

Campeão linear nos moscas (até 56,7kg.) do UFC, Deiveson Figueiredo teve postura diferente ao tratar da criação do cinturão interino categoria. O atleta, lesionado, mudou o tom e falou com tranquilidade sobre o confronto entre Brandon Moreno e Kai Kara-France, que se enfrentam no UFC 277. “Está tudo bem. Essa luta vai acontecer no fim do mês. Estarei lá para acompanhar, para ver o campeão interino. Depois disso, em dezembro ou janeiro, vou encarar o vencedor”, admitiu o brasileiro em entrevista ao ‘The Schmo’.

Patrício Pitbull revela que Bellator está ‘muito próximo’ de realizar edição no Brasil

Não é de hoje que os fãs brasileiros de MMA anseiam pela realização de uma edição do Bellator no Brasil. E, segundo o próprio Patrício Pitbull, isso pode estar muito próximo.

“Da última vez que estive lá no Bellator os caras falaram que estavam negociando para 2023, mas que ainda estavam tentando fazer uma edição no final de 2022 aqui. Não sei se vai ser possível, mas foi o que falaram para mim. Como não pediram segredo, estou rasgando (risos). Parece que um grupo do Sul já está negociando com uma televisão forte do Brasil e que o evento talvez seja nessa região. Então vamos ver se esse sonho se concretiza, né? Quero estar dentro. Pensou em Bellator, pensou em Patrício Pitbull. Estamos aqui (risos)”

Glover Teixeira volta a pedir revanche com Prochazka

Quase um mês após a dolorosa derrota para Jiri Prochazka, Glover Teixeira segue na sua "batalha" para conseguir a sonhada revanche. “Muito motivado. Quero voltar para lá imediatamente. Quero uma revanche imediatamente. É uma daquelas coisas como: ‘Cara, eu posso fazer isso. Eu poderia fazer isto. Como deixei escapar?’. Então, eu acho que talvez seja isso. Estou motivado para voltar lá e conquistar o cinturão”, disse Glover.

Patricky Pitbull se lesiona e defesa de cinturão no Bellator 283 é cancelada

A primeira defesa de cinturão de Patricky Pitbull no peso-leve (até 70,3 kg) do Bellator terá que esperar. Segundo informações do site norte-americano “Sherdog”, o campeão sofreu uma lesão não revelada e está fora do duelo contra Sidney Outlaw no Bellator 283.