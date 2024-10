Após queda nos simples, Bia Haddad vence nas duplas e se garante nas quartas do WTA 1000 de Pequim

Após ser eliminada na disputa dos simples do WTA 1000 de Pequim, a brasileira Bia Haddad voltou às quadras nesta terça-feira (1º) para o duelo nas duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira se recuperou da derrota e venceu a húngara Timea Babos e a russa Yana Sizikova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Bia Haddad é a atual número 12 do ranking mundial e buscava o top 10 na competição. No entanto, o revés na segunda fase dos simples, a brasileira não vai atingir a pontuação necessária. Vale destacar que a tenista conquistou o WTA 500 de Seul neste mês.

Na disputa de duplas, Haddad e Siegemund não tiveram muitas dificuldades para vencer. O início do jogo foi mais equilibrado, com uma quebra para cada. Contudo, a partir do quinto game, Bia e Laura dominaram a partida e fecharam em 6 a 4.

O segundo set foi ainda melhor para a dupla da brasileira. Bia e Laura, embaladas pela vitória no primeiro, começaram mais fortes e impondo o seu ritmo de jogo. A dupla chegou a abrir 4 a 1 sobre a húngara e a russa e, no final, venceu por 6 a 2, garantindo vaga nas quartas de final.

Na próxima quarta-feira (2), a brasileira e a alemã vão encarar as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini.