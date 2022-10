Após período em São Paulo, Deiveson Figueiredo vai treinar em Belém para a luta contra Moreno no UFC Rio

Após a confirmação da quarta luta entre Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno para o UFC 283, no Rio de Janeiro, o paraense já começou a se planejar para chegar bem ao combate e manter o cinturão. Recentemente, Daico fechou parceria com a “Chute Boxe Diego Lima”, no entanto, a adaptação em São Paulo não foi muito boa e ele deve fazer o camp em Belém.

“Eu queria muito treinar em São Paulo com o Diego (Lima), mas eu conversei com ele e deixei para ver bem próximo à luta. Até porque minha mulher e meus filhos não se adaptaram ao frio de São Paulo. E como todo mundo sabe eu também não aguentava treinar por conta do frio. E decidi fazer meu camp em Belém, junto à minha equipe, aos meus coaches antigos, que me levaram à disputa de cinturão”, explicou Deiveson em entrevista ao site Ag. Fight.

VEJA MAIS

A academia é a mesma do brasileiro Charles Do Bronx Oliveira, ex-campeão do peso-leve do UFC. Agora, Deiveson deve fazer seu camp na sua academia, a Team Figueiredo.

Ainda durante a entrevista, o paraense reafirmou o interesse em sair do peso-mosca (57 kg) e subir para o peso-galo (61 kg), já que nas últimas lutas ele enfrentou dificuldades para bater o peso. Inclusive, na primeira disputa de cinturão em 2020, contra Joseph Benavidez, Deiveson não bateu o peso.

Segundo Daico, se ele tiver muitos problemas para bater o peso para o combate contra Moreno, após o confronto ele deve subir de divisão.

“Quero bater o peso, não quero ter dificuldade. Se eu tiver dificuldade, te garanto que pode ser minha última luta no peso para mim. Se tiver dificuldade, vou subir para o peso-galo. Já conversei com meu manager e falei que estava disposto para lutar com 61 kg, mas resolvemos fazer mais uma luta e falei que, se eu tiver dificuldade, vou subir. Se eu bater o peso, vou permanecer. Sem sombra de dúvida, eu seria competitivo. Eu estaria muito mais forte, o punch teria mais força”, revelou o paraense.

Deiveson Figueiredo é um dos grandes nomes no UFC atualmente. É o nono colocado do ranking peso-por-peso da organização. Aos 34 anos, o paraense vai para a sétima luta que vale cinturão. Daico tem um cartel com 21 vitórias e apenas duas derrotas.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)