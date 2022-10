Paraense Deiveson Figueiredo e Brandon Moreno lutam no UFC Rio, em janeiro de 2023

O paraense Deiveson Figueiredo usou as redes sociais para confirmar o combate contra o mexicano Brandon Moreno, pelo UFC Rio. O evento ocorre no dia 21 de janeiro e recebe a primeira 'quadrilogia' da organização. Deiveson e Brandon fazem a unificação dos seus cinturões. O paraense é o campeão linear, enquanto que Moreno tem o título interino da categoria peso-mosca.

Deiveson e Brandon lutaram pela primeira vez em 2020. O combate terminou empatado na decisão dos juízes e o paraense manteve o título. Na revanche, em junho de 2021, Deiveson perdeu por finalização no segundo round e o mexicano levou o cinturão.

O terceiro combate entre os lutados foi realizado no último mês de janeiro, no UFC 270, quando Daico saiu vencedor por decisão dos juízes. Com isso, os dois estão empatados com uma vitória cada. Em julho, o UFC promoveu a disputa pelo cinturão interino da categoria entre Brandon Moreno e Kai Kara-France, já que Deiveson estava lesionado e não podia lutar. O mexicano venceu e ficou com o título interino.