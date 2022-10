Após derrota no UFC, paraense Polyana Viana enfrenta norte-americana em novembro

Após emplacar duas vitórias seguidas no UFC, a paraense Polyana Viana, a Dama de Ferro, perdeu para a também brasileira Tabatha Ricci em maio. Agora, a lutadora São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará, vai tentar se recuperar diante da norte-americana Jinh Yu Frey, no dia 5 novembro, em Las Vegas.

Até o momento, de acordo com site do UFC, a edição terá Bryce Mitchell contra Movsar Evloev na luta principal. O card ainda não está fechado e pode haver mudanças. Inclusive, a paraense Amanda Lemos deve enfrentar Marina Rodriguez neste mesmo evento.

VEJA MAIS

Polyana perdeu em maio para Ricci por decisão unânime dos juízes. A paraense chegou no Ultimate em 2018, estreou no UFC que ocorreu em Belém. Depois disso, ela chegou a amargar três derrotas seguidas na organização, o que colocou seu contrato em risco.

Mas, em agosto de 2020, a “Dama de Ferro” se recuperou e venceu Emily Whitmire e, em seguida, Mallory Martin, ambas por finalização no primeiro round. A paraense tem um cartel de 12 vitórias e cinco derrotas.

A adversária da paraense também vem de derrota na organização. Em junho deste ano, ela perdeu para Vanessa Demopoulos por decisão dividida. Frey chegou no UFC em 2020 após anos no Invicta FC - evento exclusivamente feminino. São cinco lutas no Ultimate e apenas duas vitórias. A norte-americana tem um cartel com 11 triunfos e sete derrotas.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)