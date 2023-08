Após 27 anos de Globo, Clayton Conservani é demitido: 'Estou livre para novas propostas'

O repórter e apresentador Clayton Conservani, figura icônica da Rede Globo por um impressionante período de 27 anos, foi desligado da emissora, marcando o fim de uma era. A notícia veio à tona após um encontro de Conservani com a equipe da F5, onde revelou que havia sido convocado para uma reunião nesta quinta-feira (31).

Nesse encontro, Conservani compartilhou: "Uma mudança no nosso modo de trabalho está em curso. Recebi a notícia de meu desligamento hoje, porém tenho previsão de retomar minhas produções a partir de março. A transição foi conduzida de maneira muito profissional. Agora, estou livre para considerar novas propostas. Estou em plena forma, pronto para dar continuidade às minhas explorações ao redor do globo terrestre", afirmou à reportagem.

Uma negociação já está em andamento entre Conservani e a empresa Play9, fundada por Felipe Neto e João Pedro Paes Leme, ex-executivo da própria Globo. Este novo capítulo em sua carreira potencialmente abrirá portas para novos horizontes e desafios.

Ao longo de sua trajetória na emissora, Clayton Conservani se destacou especialmente por sua atuação em coberturas de esportes radicais. Ele se notabilizou ao escalar o icônico Monte Everest em 2005, oferecendo ao público reportagens memoráveis tanto no programa Esporte Espetacular quanto no Fantástico. Seus feitos também incluem uma expedição à montanha mais gélida do mundo, no Alasca, em 2007, na companhia de uma equipe composta por seis integrantes.

No mesmo ano, ele registrou os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro e concebeu a série "Viagem no Tempo" para o Bom Dia, Brasil. A série destacou a evolução tecnológica no mundo esportivo, demonstrando o compromisso de Conservani em trazer conteúdo inovador aos telespectadores.

Em uma publicação emocional no Instagram, Conservani refletiu sobre sua jornada na Globo: "Durante meus 27 anos na família Globo, atravessei todos os continentes. Enfrentei desertos em ultramaratonas, explorei grutas subterrâneas e conquistei os cumes das maiores montanhas da Terra. Sobrevivi a um terremoto no Nepal e me submeti a riscos incontáveis, sempre movido pela paixão que tenho pelo que faço". Ele expressou otimismo quanto a esta nova etapa, afirmando: "Esta é uma fase inédita, onde darei um sim entusiasmado a novas oportunidades, perseguirei sonhos e desfrutarei da liberdade de escolha."

A saída de Clayton Conservani da Rede Globo marca o encerramento de um capítulo significativo na história do jornalismo esportivo e a abertura de um novo horizonte repleto de possibilidades para este notável comunicador.