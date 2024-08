Alter do Chão sediará o primeiro 'Rally Regularidade da Amazônia'; saiba mais

O distrito de Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, terá uma programação especial em novembro para quem curte rally: o 1º Rally Regularidade da Amazônia. A competição automobilística está marcada para ocorrer entre os dias 13 e 17 de novembro, com disputas com veículos 4x4 offroad, 4x2, UTV, quadriciclos e motos.

O objetivo do evento, além de promover o esporte automobilístico, é também promover a cultura da região, e por isso contará com programações culturais, gastronômicas e sustentáveis, relacionadas a Amazônia.

Para garantir a segurança de todos, incluindo da população que vive no local, o rally ocorrerá em áreas existentes com baixa circulação ou sem circulação de pessoas e trânsito, como em arenas, ramais, vicinais, estradas rurais e passando pontualmente o percurso de transição de “trechos” pelas rodovias pavimentadas.

O percurso terá, ao todo, 230 quilômetros, que serão percorridos em pistas previamente mapeadas, que totalizam um total de 7h de competição. Além das categorias por carro, os pilotos também serão divididos nas modalidades graduado e iniciante.

A prova ocorrerá com apoio da Federação Paraense de Automobilismo (FEPAUTO), Federação Paraense de Motociclismo (FEPAM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). Para competir, os pilotos e navegadores deverão ser obrigatoriamente habilitados e registrados nas entidades.