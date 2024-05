Acabou a 'novela'? Treinador de Popó descarta luta contra Vitor Belfort: 'Por mim, não vai ter'

Parece que o tão aguardado encontro entre Acelino "Popó" Freitas e Vitor Belfort não vai sair do papel. Em entrevista para o podcast Mundo da Luta, o ex-treinador da Seleção Brasileira de boxe e um dos técnicos do tetracampeão mundial da Nobre Arte, Ulysses Pereira, a luta não vai acontecer.

"Se depender de mim, eu acredito que, como Popó falou para mim na última vez que o vi, já acabou a novela. Para mim, não luta. Porque o Vitor quer fazer as coisas da forma dele", declarou o treinador na entrevista.

"Não vai ter por quê? O Popó chega no máximo a 80kg, isso sem treinar. O Vitor não chega nem a 88kg treinando. O Vitor teve a fase dele. Eu falei: 'Popó, não vamos lutar. Se ele quiser, ele dá 80kg'. Ele pulou fora. 'Dá 85kg'. Ele pulou fora. Falei, 'Popó, se ele pesa 85kg, em 24 horas ele vai pesar mais de 93kg. Não interessa para nós, não precisa provar nada para ninguém'", completou Ulysses.

Além de já ter treinador a seleção brasileira, Ulysses também já trabalhou com Lyoto Machida e o próprio Vitor Belfort. O ex-campeão do UFC e Popó trocaram farpas nas redes sociais e chegaram a levantar a possibilidade de lutar no evento organizado pelo ex-pugilista. No entanto, até o momento, nenhum dos dois confirmou a assinatura do contrato.

"Fui bem claro: 'Esquece o Vitor, não muda nada para ti'. Muda para o Vitor, mas para o Popó não muda. Vamos esquecer, e acho que essa luta já passou. Por mim, não vai ter, não", enfatizou o técnico.