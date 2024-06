'Mais um pra ficar na história', diz Gaby Miranda após gol da vitória de Endrick pela Seleção

Namorada de Endrick, atacante que atua pela Seleção Brasileira, a influenciadora Gabriely Miranda foi à festa após o gol do atleta nos acréscimos que garantiu a vitória da seleção, na partida entre Brasil e México, no sábado (8), no estádio Kyle Field, no Texas, Estados Unidos, em amistoso de preparação para a Copa América. O Brasil venceu o México por 3 a 2 no jogo. Em comemoração, a moça que assistiu à partida do estádio, postou uma foto do beijo do casal após a partida.

"Você merece tudo isso. Jesus te ama, Endrick, e ele tem planos extraordinários para a sua vida. Esse é só o começo", escreveu ela, antes de publicar uma imagem com uma camisa 9 do atleta. "Mais um [gol] para guardar e ficar na sua história, amor. Te amo", relatou a moça nas redes sociais.

O jogador de 17 anos, que em julho se apresenta ao Real Madrid, também comemorou: Eu só agradeço a Deus, é o que eu sei fazer. Estou muito contente, muito feliz. Agora, o trabalho não acabou, foi somente um pedaço", falou Endrick ao término da partida. Em meio a tudo isso, Gabriely Miranda está envolvida em uma polêmica com a sogra desde a participação no "Conversa com Bial".

Durante o programa, a modelo falou sobre a ida à Europa ao lado do atleta. Cíntia Ramos opinou sobre o futuro do relacionamento do filho, criando uma tensão na relação com a moça.Depois, Cíntia compartilhou uma foto da família ao lado do apresentador Pedro Bial no Instagram e cortou a influenciadora. Gabriely não se manifestou sobre o assunto e usou as redes sociais para se declarar a Endrick.