Mainz x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (18/02) pelo Campeonato Alemão

As equipes Mainz e Bayer Leverkusen disputam nesta sexta-feira (18/02), partida válida pelo Campeonato Alemão 2022. A partida está programada para começar às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Mewa , Alemanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Mainz x Bayer Leverkusen?

A partida Mainz x Bayer Leverkusen pode ser assistida pelo streaming Onefootball

Como Mainz x Bayer Leverkusen chegam para o jogo?

Com 31 pontos, o Mainz está na 9ª posição da tabela. O Bayer Leverkusen soma quatro vitórias seguidas e tenta chegar a disputar com o Bayern de Munique a liderança do campeonato.

FICHA TÉCNICA

Mainz x Bayer Leverkusen

Campeonato Alemão

Local: Arena Mewa, Alemanha

Data/Horário: 18 de fevereiro de 2022, 16h30

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mainz: Zentner; Niakhate, Bell e Heck; Widmer, Kohr, Barreiro e Aarón Martín; Jae-Sung Lee, Burkardt e Onisiwo. TÉCNICO: Bo Svensson

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tapsoba, Tah e Hincapié; Andrich e Demirbay; Wirtz, Diably e Adli; Schick. TÉCNICO: Gerardo Seoane

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)