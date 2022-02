Lille x Metz: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (18/02) pelo Campeonato Francês

As equipes Lille e Metz disputam nesta sexta-feira (18/02), partida válida pelo Campeonato Francês 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Pierre-Mauroy, na França. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Lille x Metz?

A partida Lille x Metz pode ser assistida pelo streaming Star+ e canal ESPN 2

Como Lille x Metz chegam para o jogo?

O Lille é o atual campeão francês, mas está em décimo lugar com 35 pontos, acumula nove vitórias, oito empates e sete derrotas. Já o time do Metz, aparece em 19ª com 20 pontos.

FICHA TÉCNICA

Lille x Metz

Campeonato Francês

Local: Estádio Pierre-Mauroy, na França.

Data/Horário: 18 de fevereiro de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lille: Léo Jardim; Botman, Fonte, Celik, Djalo; André, Bamba, Xeka, Gudmundsson; David, Gomes. TÉCNICO: Jocelyn Gourvennec

Metz: Caillard; Delaine, Bronn, Kouyate, Amadou, Fali Candé; Traoré, Boulaya, Pajot, Maiga; Mafoula. TÉCNICO: Frédéric Antonetti

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)