Elche x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (18/02) pelo Campeonato Espanhol

As equipes Elche e Rayo Vallecano disputam nesta sexta-feira (18/02), partida válida pelo Campeonato Espanhol 2022. A partida está programada para começar às 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, Espanha. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Elche x Rayo Vallecano?

A partida Elche x Rayo Vallecano pode ser assistida pelo streaming Star+

Como Elche x Rayo Vallecano chegam para o jogo?

Em histórico de confrontos entre as equipes, o Elche lidera o histórico com 17 vitórias, contra apenas cinco do Rayo.

FICHA TÉCNICA

Elche x Rayo Vallecano

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Manuel Martínez Valero, Espanha.

Data/Horário: 18 de fevereiro de 2022, 17h

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Elche: Baldía; Palacios, Roco, Gonzalo, Mojica; Mascarell, Morente, Gumbau, Fidel; Carrillo, Pere Milla. TÉCNICO: Francisco Javier Rodríguez Vílchez

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Saveljich, Catena Marugán, Rodrigues; Comesaña, Luengo; Palazón, Nteka, García; Falcão. TÉCNICO: Rayo Vallecano

