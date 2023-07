Lutador de MMA se lesiona ao saltar em entrada no octógono e perde luta; vídeo

Uma cena inusitada ocorreu nesta última quinta-feira (20) durante o Force Fight Championship (FFC) 64. Ao entrar no cage de luta, o lutador de MMA Miguel Grijalva, antes mesmo de iniciar a luta, acabou lesionando o joelho após dar um salto dentro do octógono.

VEJA MAIS

Ao pisar os pés no chão novamente, o atleta se desequilibra e demostra sentir um incomôdo na perna. Em seguida, o equatoriano se segura nas grades do óctogono até não conseguir mais ficar em pé, quando se joga no chão e permanece deitado, demostrando ainda mais dor na região do joelho. Veja o vídeo:

Uma equipe médica prontamente o atendeu o lutador ainda no octógono. Por conta da lesão, Miguel não pode mais lutar, e o oponente peruano Martín Mollinedo foi o vencedor do duelo.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ana Carolina Matos, editora web de OLiberal.com)