Lutador de MMA quebra perna em momento chocante durante disputa com brasileiro; veja

Um momento chocante aconteceu durante a luta de MMA da categoria meio-pesado, do Oktagon 44, na Alemanha. No embate, o polonês Mateusz Strzelczyk tentou acertar um chute no brasileiro naturalizado alemão Rafael Xavier, e acabou fraturando a perna.

Veja o momento:

A luta já estava no terceiro round e foi interrompida no momento do ocorrido. Nas imagens é possível ver que Xavier utilizou a perna também, na tentativa de se defender do adversário. O polonês caiu momentos depois após não conseguir sustentar o peso do corpo, e foi retirado de maca do octógono. Com a lesão, a luta foi encerrada e Xavier foi considerado campeão da categoria.

Strzelczyk enfrentava o rival após uma sequência de três vitórias. De todos os triunfos do lutador, oito foram antes do término da luta, por nocaute ou finalização.



VEJA MAIS