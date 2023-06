Cidade do Acará recebe a primeira edição do Lanh Fighter Combat

Com organização de Erlan Lobato a cidade do Acará no estado do Pará recebe neste sábado (17) a partir das 19:00 no ginásio Poliesportivo Dico Oliveira "Dicão" a primeira edição do evento Lanh Fighter Combat.O grande destaque do evento fica pro conta do GP (Grand Prix) da categoria peso mosca até 57 que contará com a participação dos altetas Blade,Lucas Terremoto, Lobo e Tratorzinho.Teremos tambem a presença VIP do lutador Bruno Crocop.

Larissa Pacheco projeta nocaute contra Amber Leibrock

Larissa Pacheco estará em ação nesta sexta-feira, em Atlanta, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do torneio peso-pena da Professional Fighters League. Ela vai enfrentar Amber Leibrock na co-luta principal da noite. Atual campeã dos leves, a paraense vai em busca do segundo cheque de US$1 milhão, desta vez em uma nova categoria.

Segundo ela, o objetivo é fazer história na organização."Eu quero iniciar um novo legado. Estou no auge da minha carreira. Me tornar bicampeã, em duas categorias da PFL, vai ser incrível. É o começo de uma história, mostrando quem é a campeã. Eu quero me tornar bicampeã. Eu estou sentindo que estou no auge e quero que isso se prolongue. Quero fazer uma história na PFL", disse.

José Aldo marca terceira luta de boxe profissional para julho

O ex-campeão do UFC e do WEC, José Aldo, voltará aos ringues no dia 2 de julho para enfrentar Esteban Gabriel como a atração principal do Shooto Boxing, anunciou o presidente da empresa, André Pederneiras, nesta quinta-feira.

Aldo esperava marcar uma luta de exibição no meio do ano com Floyd Mayweather na Arábia Saudita, mas mudou os planos depois de empatar com o veterano do UFC Jeremy Stephens no show Gamebred Boxing em abril.Aldo, que pendurou as luvas de MMA em 2022 com um recorde de 31-8, atualmente detém o recorde de 1-0-1 no boxe com uma vitória por decisão sobre Emmanuel Zambrano em fevereiro passado.

Campeão da LFA, Felipe Bunes estreia este sábado pelo UFC

Depois de conquistar o cinturão dos moscas do Legacy Fighting Alliance (LFA), uma das maiores organizações de MMA do mundo, o potiguar Felipe Bunes conquistou o tão sonhado contrato com o UFC. E a estreia do atleta do Pitbull Brothers no octógono será neste sábado (17) em Las Vegas, quando ele terá pela frente o cazaque Zhalgas Zhumaguloev.