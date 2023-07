Lula diz que denúncias de corrupção em estádios da Copa de 2014 não foram provadas

O presidente Luís Inácio Lula da Silva afirmou, neste sábado (1º), que nunca se provou corrupção nas construções dos estádios de futebol para a Copa do Mundo 2014, realizada no Brasil. Na ocasião, uma parte dos brasileiros foram às ruas em protestos contra os gastos com o megaevento, alvo de denúncias e investigações.

Durante encontro com as jogadoras da seleção feminina de futebol no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde realizaram o último treino antes do amistoso com o Chile no domingo (2), o petista disse que gostaria de trazer a Copa do Mundo para o Brasil novamente, porque ficou frustrado com a edição de 2014.

“O ano de 2013 foi um inferno nesse país, e a Copa do Mundo foi banalizada, porque nem os patrocinadores divulgavam a Copa do Mundo corretamente. Foi uma Copa do Mundo sem ter clima, muito negativo. Tudo se dizia que havia corrupção nos estados, e não se provou corrupção. Já faz 10 anos que houve a Copa do Mundo, e em nenhum estado foi provado que houve corrupção, mas as denúncias aconteceram. Dessa vez parece que vai ser mais fácil, porque a gente não tem mais que gastar dinheiro para fazer estádio”, disse.

Na ocasião, o governo fez campanha para que a Copa do Mundo Feminina de 2027 ocorra no Brasil. Segundo Lula, o país possui estrutura e estádios de qualidade para receber a competição - os mesmos construídos para a Copa do Mundo masculina, em 2014.

Investigações

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) indicou irregularidades na construção de estádios da Copa do Mundo de 2014. De acordo com um relatório do tribunal, houve superfaturamento de R$ 211 milhões nas obras do Maracanã.