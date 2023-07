Lula visita treino da seleção feminina de futebol e defende mais investimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, neste sábado (1º), mais investimento no futebol feminino. Ele esteve presente no treino das jogadoras da seleção brasileira de futebol no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, na véspera do último amistoso antes da Copa do Mundo, que começa dia 20 de julho na Oceania. A seleção entra em campo neste domingo (2) contra o Chile, às 10h30.

"Eu sonho que um dia o futebol feminino possa lotar os estádios como o futebol masculino. É um trabalho de politização da sociedade, é um trabalho de divulgação, é um trabalho de convencimento”, apontou Lula, acrescentando que é preciso garantir ainda a igualdade de pagamentos entre todos os jogadores, homens e mulheres.

O presidente deu o exemplo das equipes brasileiras de vôlei, tanto masculina como feminina, que tiveram uma "ascensão exuberante" em razão dos grandes investimentos. "No futebol tem que ser assim", disse.

O governo também faz campanha para que a Copa do Mundo Feminina de 2027 ocorra no Brasil. Segundo Lula, o país possui estrutura e estádios de qualidade para receber a competição - os mesmos construídos para a Copa do Mundo masculina, em 2014.

Na visita ao treino da seleção, Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, ainda ganharam camisetas personalizadas da seleção. O presidente também foi presenteado com o uniforme preto da campanha da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra o racismo.

Ações

Em março, Lula assinou decreto que cria a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Futebol Feminino no país. O programa, sob responsabilidade do Ministério do Esporte, prevê medidas de promoção do desenvolvimento do futebol profissional e amador, ampliação dos investimentos e formação técnica para meninas e mulheres no mercado da bola