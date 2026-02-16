Lucas Pinheiro cai no slalom e fica sem 2ª medalha nas Olimpíadas de Inverno Campeão olímpico do slalom gigante, brasileiro era favorito no slalom, mas não completou a 1ª descida nos Jogos de Inverno Milão-Cortina Hannah Franco 16.02.26 7h54 Lucas Pinheiro cai no slalom e fica sem 2ª medalha (Rafael Bello/COB) O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro caiu na primeira descida do slalom, nesta segunda-feira (16), e ficou fora da disputa por medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Campeão no slalom gigante, ele era apontado como um dos favoritos ao ouro, mas não conseguiu concluir a prova no Stelvio Ski Centre, em meio à forte neve. Diferentemente do slalom gigante, quando abriu a pista, Lucas foi o sexto atleta a descer no slalom. Ele iniciou a prova com tempo acima do então líder Atle Lie McGrath, mas passou a melhorar as parciais ao longo do percurso. VEJA MAIS Lucas Pinheiro Braathen conquista ouro inédito para o Brasil nas Olimpíadas de Inverno Atleta brasileiro se destaca entre 81 participantes no slalom gigante em Milão-Cortina 2026 Isadora Cruz, namorada de Lucas Pinheiro, revela que ensaiou hino nacional com o atleta O esquiador ficou no topo do pódio e se tornou o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Inverno Na metade da descida, porém, perdeu a aderência dos esquis em uma curva e escorregou. Como o resultado final do slalom soma o tempo de duas descidas, o brasileiro acabou eliminado da competição. Após deixar a prova, Lucas comentou as dificuldades encontradas na pista. Desde o início da competição, a neve caiu de forma constante, o que tornou o percurso ainda mais desafiador para os atletas. As condições climáticas influenciaram o desempenho dos competidores ao longo do dia, exigindo maior controle técnico nas curvas e na velocidade. Ouro inédito no slalom gigante marcou campanha Apesar da eliminação no slalom, Lucas Pinheiro já havia feito história no último sábado ao conquistar a medalha de ouro no slalom gigante. Ele fechou as duas descidas com o tempo de 2min25s, 0s58 à frente do suíço Marco Odermatt, garantindo a primeira medalha de ouro do Brasil na modalidade. Nascido em Oslo, na Noruega, o atleta é filho de mãe brasileira. Ele trocou a nacionalidade esportiva em 2024, após integrar a delegação norueguesa nos Jogos de Pequim 2022, quando não subiu ao pódio. Desde que passou a defender o Brasil, Lucas conquistou medalhas em etapas da Copa do Mundo de esqui alpino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave lucas pinheiro slalom gigante olimpíadas de inverno COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais; para o seu lugar, Robson Melo foi chamado 16.02.26 16h15 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 futebol Ao lado do Cametá, Paysandu fecha primeira fase do Parazão com a melhor defesa Time bicolor teve oscilações na fase de classificação, mas conseguiu o resultado necessário e avançou ao mata-mata 16.02.26 12h48 Problema na defesa? Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento 16.02.26 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00