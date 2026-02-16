Lucas Pinheiro cai no slalom e fica sem 2ª medalha nas Olimpíadas de Inverno

O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro caiu na primeira descida do slalom, nesta segunda-feira (16), e ficou fora da disputa por medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina. Campeão no slalom gigante, ele era apontado como um dos favoritos ao ouro, mas não conseguiu concluir a prova no Stelvio Ski Centre, em meio à forte neve.

Diferentemente do slalom gigante, quando abriu a pista, Lucas foi o sexto atleta a descer no slalom. Ele iniciou a prova com tempo acima do então líder Atle Lie McGrath, mas passou a melhorar as parciais ao longo do percurso.

VEJA MAIS

Na metade da descida, porém, perdeu a aderência dos esquis em uma curva e escorregou. Como o resultado final do slalom soma o tempo de duas descidas, o brasileiro acabou eliminado da competição.

Após deixar a prova, Lucas comentou as dificuldades encontradas na pista. Desde o início da competição, a neve caiu de forma constante, o que tornou o percurso ainda mais desafiador para os atletas.

As condições climáticas influenciaram o desempenho dos competidores ao longo do dia, exigindo maior controle técnico nas curvas e na velocidade.

Ouro inédito no slalom gigante marcou campanha

Apesar da eliminação no slalom, Lucas Pinheiro já havia feito história no último sábado ao conquistar a medalha de ouro no slalom gigante. Ele fechou as duas descidas com o tempo de 2min25s, 0s58 à frente do suíço Marco Odermatt, garantindo a primeira medalha de ouro do Brasil na modalidade.

Nascido em Oslo, na Noruega, o atleta é filho de mãe brasileira. Ele trocou a nacionalidade esportiva em 2024, após integrar a delegação norueguesa nos Jogos de Pequim 2022, quando não subiu ao pódio.

Desde que passou a defender o Brasil, Lucas conquistou medalhas em etapas da Copa do Mundo de esqui alpino.