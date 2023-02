López, do Cruzeiro, é suspenso por três jogos após agredir jogador do Minas em jogo da Superliga

López, ponteiro do time de vôlei do Cruzeiro, foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a suspensão em três jogos. No início do mês, o cubano foi denunciado após ter dado um tapa no rosto de Paulo, ponteiro do Minas Tênis Clube, durante uma partida da Superliga Masculina de Vôlei.

O jogador foi punido pelo ato de hostilidade, infração do artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Inicialmente, López havia sido denunciado no artigo 254-A (praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente), o que poderia deixá-lo suspenso em até 12 jogos da Raposa.

Como o ponteiro já estava afastado e não jogou a partida após o ocorrido no jogo contra o Minas, ele, agora, fica de fora dos dois próximos jogos da Superliga, contra o Brasília e o Guarulhos.

Além da punição a López, o Cruzeiro também foi julgado, no artigo 258-D, por causa da agressão do ponteiro. O clube poderia receber multa de até R$ 10 mil, mas foi absolvido. Após a expulsão no jogo do dia 4, o ponteiro gravou um vídeo pedindo desculpas a Paulo. Confira:

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)