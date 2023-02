Polícia e confusão: Ex-zagueiro do Paysandu tenta defesa, peita árbitro e é expulso; vídeo

O Grêmio venceu o Avenida-RS 2 a 0, ontem, na Arena do Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho, porém, o jogo ficou marcado por uma confusão, logo após o primeiro gol do Tricolor. Um doa atletas mais exaltados com a o árbitro foi o zagueiro Micael, que passou pelo Paysandu e foi campeão pelo clube paraense.

Assista

A partida estava 0 a 0 e aos 10 minutos do segundo tempo, o jogador Pepê, do Grêmio, sofreu falta próximo à bandeirinha de escanteio. O jogador cobrou a falta de forma rápida, pegando a defesa do Avenida desguarnecida, o atacante Suárez esperou a saída do goleiro e tocou para Cristaldo abrir o placar. O zagueiro Micael tentou defender com as mãos, mas não evitou o gol gremista.

O gol foi validado e a decisão do árbitro Francisco Sorares Sias, revoltou os atletas do clube alviverde, que partiram para cima do juiz. Bastante exaltado, Micael, que era o capitão do time, partiu de forma descontrolada para cima do árbitro, que o expulsou. Na confusão, a Polícia Militar foi ao gramado e teve que intervir. Marcão, outro zagueiro do Avenida, também foi expulso.

Micael, de 36 anos, jogou no Paysandu nas temporadas 2019 e 2020, foram 72 jogos com a camisa do Papão, três gols marcados, além de ter conquistado o título do campeonato Paraense em 2020.