Grêmio se garante nos playoffs e Vasco se complica na Copa Sul-Americana

Cinco partidas abriram a disputa da quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana na noite desta terça-feira e dois times brasileiros estiveram em campo. O Grêmio empatou em casa no Grupo D e praticamente deu adeus às chances de avançar diretamente para as oitavas de final. Já o Vasco perdeu para o Lanús, na Argentina, e se complicou no Grupo G.

Mesmo jogando em Porto Alegre, o Grêmio perdeu a chance de encaminhar a liderança do Grupo D. Em um duelo direto pela ponta, recebeu o Godoy Cruz-ARG na Arena do Grêmio, e ficou no empate por 1 a 1.

Com o resultado, o time gaúcho foi a nove pontos e se manteve na segunda colocação da chave, dois atrás do próprio Godoy Cruz, que chega com vantagem na ponta para a rodada final da fase de grupos. Mesmo assim, como vice-líder, o Grêmio já está garantido, ao menos, para os playoffs das oitavas.

O Grêmio abriu o placar logo aos cinco minutos, quando Braithwaite fez boa jogada na área e foi travado pela marcação, mas a bola sobrou para João Pedro, que de primeira, mandou um chute colocado de fora da área e fez um golaço. Mas ainda no primeiro tempo, o Godoy Cruz deixou tudo igual com Altamira. Na segunda etapa, os dois times foram para o tudo ou nada, mas o duelo terminou empatado.

O Vasco, por sua vez, ficou em situação complicada no Grupo G. Fora de casa acabou derrotado pelo Lanús-ARG, por 1 a 0, no estádio La Fortaleza, na Argentina, e corre o risco de ficar de fora dos playoffs. O gol da vitória rival foi marcado por Carrera no início do segundo tempo.

Agora, o Vasco necessariamente precisará vencer na última rodada para ir aos playoffs, já que não tem mais chances de avançar de forma direta, vaga que foi garantida pelo Lanús, com 11 pontos na liderança da chave. O Vasco é terceiro, com cinco, atrás do Melgar-PER, que tem sete e será o adversário carioca na última rodada.

Depois de um primeiro tempo morno, o Lanús abriu o placar logo no início da segunda etapa. Salvio cruzou em velocidade para o meio da área, Marcich furou e a bola sobrou livre para Carreira completar para o gol. O Vasco ainda tentou reagir, mas acabou derrotado por 1 a 0.