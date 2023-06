Liverpool anuncia lançamento de documentário sobre Firmino

Na última sexta-feira (2), o Liverpool divulgou o lançamento da série ‘Bobby’, que apresenta a trajetória do atacante brasileiro Roberto Firmino, com três episódios. O primeiro capítulo será lançado ainda este mês, no dia 14 de junho, no LFCTV GO, plataforma de streaming do clube, que também exibirá os demais episódios.

Da infância em Maceió até o destaque no clube inglês, a série documental aborda a vida do craque, tendo o primeiro capítulo intitulado ‘O menino de Maceió’, e divide os momentos de Firmino com entrevistas feitas no Brasil e Inglaterra, assim como a passagem do atacante pelo Figueirense e pelo Hoffenheim, da Alemanha.

Os capítulos também mostram entrevistas com os familiares do jogador e parceiros de equipe como Salah, Henderson e Mané, atualmente no Bayern de Munique.

Após oito temporadas no Liverpool, essa foi a forma que o clube inglês encontrou para homenagear o desempenho de Firmino durante os anos, já que ele deixará os ‘Reds’ na temporada de 2023/24 junto com os jogadores Milner, Keita e Oxlade-Chamberlain.

Roberto Firmino

Firmino entrou no Liverpool na temporada de 2015/16, até ser contratado com o Hoffeinhem e ao longo dos anos, se tornou o brasileiro com mais jogos disputados pela equipe, além de um dos maiores atacantes da história do clube. O alagoano é 13° maior artilheiro dos 'Reds' e coleciona seis títulos, incluindo o da Liga dos Campeões de 2018/19 e Premier League de 2019/20.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)