Lesão de Neymar na Seleção: saiba o que é edema e lesão muscular grau 2 Novo diagnóstico aumenta preocupação da Seleção Brasileira com recuperação de Neymar para a Copa do Mundo Hannah Franco 28.05.26 22h41 Neymar pode jogar a Copa? Entenda o novo diagnóstico da lesão (Neymar (Santos) - Lucas Figueiredo/CBF) O caso envolvendo Neymar na Seleção Brasileira chamou atenção não apenas pela preocupação com a Copa do Mundo, mas também pela mudança no diagnóstico médico do jogador. Inicialmente, o Santos informou que o atacante apresentava apenas um edema na panturrilha direita. No entanto, após exames realizados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o problema foi diagnosticado como uma lesão muscular grau 2, considerada mais grave. A mudança no quadro médico fez Neymar ser cortado dos amistosos preparatórios da Seleção e também colocou em dúvida a presença do camisa 10 na estreia da Copa do Mundo de 2026. Apesar disso, o jogador segue no grupo e ainda pode atuar durante a fase de grupos do Mundial. VEJA MAIS Neymar teve oito lesões e jogou o equivalente a 66 partidas desde a última Copa do Mundo A saúde de Neymar fez com que, no último ciclo, ele estivesse em campo por 5.986 minutos, número equivalente a 66,5 partidas Neymar vira piada após confirmação de lesão na Seleção Brasileira A confirmação da lesão do atacante da Seleção Brasileira gerou uma onda de piadas, montagens e comentários entre torcedores nas redes sociais às vésperas da Copa do Mundo Qual a diferença entre edema e lesão muscular? A principal diferença entre os dois diagnósticos está no comprometimento da musculatura. O edema muscular é considerado um problema mais leve e acontece quando há acúmulo de líquido no músculo, normalmente causado por esforço excessivo, inflamação ou trauma local. Já a lesão muscular grau 2 apresenta ruptura parcial das fibras musculares, o que aumenta o tempo de recuperação e exige mais cuidados médicos e fisioterápicos. Enquanto o edema costuma causar dor e inchaço sem comprometer diretamente a estrutura do músculo, a lesão grau 2 já apresenta dano estrutural na região afetada. Especialistas apontam que uma lesão muscular grau 2 possui gravidade moderada e pode afastar atletas por semanas, dependendo da extensão do rompimento das fibras. (Reprodução/CBF TV) Outro ponto importante é que um edema muscular pode evoluir para uma lesão mais grave caso não haja tratamento adequado ou controle da carga física. Apesar disso, não há confirmação de que isso tenha acontecido no caso de Neymar. O tratamento inicial para os dois quadros costuma incluir repouso, fisioterapia e acompanhamento médico. A principal diferença está no tempo de recuperação. Em situações de edema, o retorno geralmente acontece mais rápido. Já na lesão grau 2, o prazo pode variar entre duas e três semanas ou até mais, dependendo da resposta do atleta. Quando Neymar pode voltar a jogar? Segundo a previsão divulgada pela comissão médica da Seleção Brasileira, Neymar deve ficar afastado entre duas e três semanas. Com isso, o atacante está fora dos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito e também deve perder a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Caso a recuperação ocorra dentro do prazo mais otimista, o camisa 10 pode voltar a ficar disponível entre os dias 11 e 18 de junho, ainda durante a fase de grupos do Mundial. A comissão técnica decidiu manter Neymar entre os convocados e aposta na recuperação do jogador para as partidas seguintes da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Neymar Lesão CBF Copa do Mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. 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