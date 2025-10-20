Leila Pereira alfineta: 'Aqueles que trabalham corretamente serão vencedores' O gesto de Leila surgiu após uma tarde de revolta no vestiário palmeirense. Estadão Conteúdo 20.10.25 16h03 Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras. (Foto: Reprodução/ Portal do Palmeirense) A derrota do Palmeiras por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, ainda repercute intensamente. O jogo, marcado por lances controversos e forte irritação do elenco alviverde com a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, ganhou novo capítulo, quando a presidente Leila Pereira se manifestou publicamente em apoio ao grupo de jogadores. Em comentário na publicação do capitão Gustavo Gómez no Instagram, Leila adotou tom firme, elogiando a postura da equipe e deixando uma mensagem com conteúdo político e emocional. "Querido capitão, vocês foram bravos e lutaram até o fim. Tenho um profundo orgulho de todo o nosso elenco. Vamos continuar trabalhando firmes e fortes, não deixando jamais que situações que não controlamos tirem o nosso foco. Aqueles que trabalham corretamente sempre serão vencedores", escreveu a dirigente. VEJA MAIS Flamengo ou Palmeiras? Veja quem tem os rivais mais difíceis na reta final do Brasileirão As equipes também estão nas semifinais da Libertadores e existe a possibilidade de se enfrentarem em uma eventual final. CBF divulga áudio do VAR nas reclamações do Palmeiras: 'Encontrão' e 'sem impacto' O gesto de Leila surgiu após uma tarde de revolta no vestiário palmeirense. Gómez havia desabafado diante das câmeras, chamando Wilton de "soberbo" e afirmando que o árbitro teria "alguma coisa contra o sucesso do Palmeiras". O capitão ainda revelou que o juiz teria desligado o microfone para falar com os jogadores durante a partida, episódio que intensificou o sentimento de perseguição entre os atletas. A publicação do paraguaio foi em tom de unidade e resiliência. "Deixamos tudo dentro de campo e seguimos de cabeça erguida. Somos os líderes do Brasileirão e temos jogos muito importantes pela frente" -, rapidamente ganhou apoio interno. O meia Raphael Veiga comentou "Estamos juntos, capitão!", e o volante Lucas Evangelista reforçou: "Você é gigante, capitão! Tamo junto!". O contexto das manifestações é de um Palmeiras tensionado com a arbitragem. A CBF divulgou nesta segunda o áudio do VAR, que respaldou as decisões de Wilton Sampaio nos dois lances mais contestados: o possível pênalti de Jorginho em Gómez e a falta de Pedro sobre Bruno Fuchs na origem do segundo gol rubro-negro. Em ambos, a equipe de vídeo considerou que as jogadas não configuravam infrações. No clube, a leitura é de que o episódio soma-se a um histórico de atritos com a arbitragem nacional. O técnico Abel Ferreira, mesmo contido na coletiva, lamentou os critérios adotados: "Se fosse basquete, era falta de ataque. Pedro dá um empurrão e tira vantagem". O treinador voltou a pedir "uniformidade de decisões" e defendeu o elenco pela entrega diante da pressão. A presidente, que vinha mantendo discrição após os últimos episódios de tensão com a CBF, escolheu um momento simbólico para se manifestar: não em nota oficial, mas diretamente no espaço do capitão. A mensagem teve efeito de liderança e de escudo, buscando reforçar a coesão interna. O Palmeiras, agora, se prepara para enfrentar a LDU, em Quito, pela partida de ida da semifinal da Copa Libertadores. O duelo acontecerá na quinta-feira, às 21h30. ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE A É LOGO ALI Remo precisa de apenas 3 vitórias para praticamente garantir acesso à Série A Projeção matemática indica que o Leão pode garantir o retorno à Série A com 62 pontos somados. 