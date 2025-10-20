Flamengo ou Palmeiras? Veja quem tem os rivais mais difíceis na reta final do Brasileirão As equipes também estão nas semifinais da Libertadores e existe a possibilidade de se enfrentarem em uma eventual final. Estadão Conteúdo 20.10.25 14h54 Flamengo e Palmeiras entram nessa reta final de temporada igualados em pontos na tabela do Campeonato Brasileiro - 61 para cada lado, com vantagem do lado alviverde no número de vitórias. Com dez jogos restantes para cada uma das equipes na briga pelo título nacional, os torcedores começam a projetar os resultados contra os próximos adversários até dezembro. E é a torcida rubro-negra que terá leve vantagem nessas rodadas. Os próximos adversários do Flamengo são mais "fáceis", em questões matemáticas. A média de pontos conquistados por cada um dos próximos dez adversários da equipe rubro-negra é de 32,4 pontos. Em comparação, o Palmeiras terá de superar rivais que somaram, até aqui, 36,6 pontos em média. VEJA MAIS Flamengo e Palmeiras 'empatam' em chances de título do Brasileirão após 'final' CBF divulga áudio do VAR nas reclamações do Palmeiras: 'Encontrão' e 'sem impacto' O Palmeiras também terá quatro confrontos cruciais nessa reta final: dois clássicos com o Santos que, apesar de estar em uma posição ruim no Brasileirão, trazem um fator a mais ao jogo na questão da rivalidade, e duas partidas contra equipes do G-4 (Cruzeiro e Mirassol). O Flamengo, por sua vez, terá apenas mais um duelo contra equipes da parte de cima da tabela, contra o Mirassol, na 38ª rodada. Por outro lado, ainda encara um clássico estadual com o Fluminense, no Maracanã, e duelo com o São Paulo, que luta por uma vaga à Libertadores na próxima temporada. A seu favor, Filipe Luís terá dois jogos considerados "mais fáceis" contra o Sport, lanterna da competição. No primeiro turno, o Palmeiras também somou menos pontos do que o Flamengo nessa sequência. Foram 17 para a equipe de Abel Ferreira e 19 para a de Filipe Luís. Se repetirem esse desempenho na reta final do ano, será o time rubro-negro que terminará a temporada como campeão brasileiro. Vale ressaltar também que as equipes estão nas semifinais da Libertadores e existe a possibilidade de se enfrentarem em uma eventual final, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Se ambos se classificarem, a tendência é que Grêmio x Palmeiras e Atlético-MG x Flamengo precisem ser adiados. O Flamengo volta a campo neste sábado, 25, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. No dia seguinte, domingo, o Palmeiras recebe o Cruzeiro, terceiro colocado e que, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem 2,8% de chances de título. Calendário de Palmeiras e Flamengo até o final do Brasileirão Palmeiras Cruzeiro (casa) Juventude (fora) Santos (casa) Mirassol (fora) Santos (fora) Atlético-MG (fora) Fluminense (casa) Grêmio (fora) Vitória (casa) Ceará (fora) Flamengo Fortaleza (fora) Sport (casa) São Paulo (fora) Santos (casa) Sport (fora) Fluminense (fora) RB Bragantino (casa) Atlético-MG (fora) Ceará (casa) Mirassol (fora) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Palmeiras Flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona 20.10.25 13h38 Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém 20.10.25 11h52 Artilheiro Pedro Rocha quebra jejum de rodadas sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século 20.10.25 11h25 Futebol Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso 20.10.25 10h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém 20.10.25 11h52