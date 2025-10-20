Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Flamengo ou Palmeiras? Veja quem tem os rivais mais difíceis na reta final do Brasileirão

As equipes também estão nas semifinais da Libertadores e existe a possibilidade de se enfrentarem em uma eventual final.

Estadão Conteúdo

Flamengo e Palmeiras entram nessa reta final de temporada igualados em pontos na tabela do Campeonato Brasileiro - 61 para cada lado, com vantagem do lado alviverde no número de vitórias. Com dez jogos restantes para cada uma das equipes na briga pelo título nacional, os torcedores começam a projetar os resultados contra os próximos adversários até dezembro. E é a torcida rubro-negra que terá leve vantagem nessas rodadas.

Os próximos adversários do Flamengo são mais "fáceis", em questões matemáticas. A média de pontos conquistados por cada um dos próximos dez adversários da equipe rubro-negra é de 32,4 pontos. Em comparação, o Palmeiras terá de superar rivais que somaram, até aqui, 36,6 pontos em média.

O Palmeiras também terá quatro confrontos cruciais nessa reta final: dois clássicos com o Santos que, apesar de estar em uma posição ruim no Brasileirão, trazem um fator a mais ao jogo na questão da rivalidade, e duas partidas contra equipes do G-4 (Cruzeiro e Mirassol).

O Flamengo, por sua vez, terá apenas mais um duelo contra equipes da parte de cima da tabela, contra o Mirassol, na 38ª rodada. Por outro lado, ainda encara um clássico estadual com o Fluminense, no Maracanã, e duelo com o São Paulo, que luta por uma vaga à Libertadores na próxima temporada. A seu favor, Filipe Luís terá dois jogos considerados "mais fáceis" contra o Sport, lanterna da competição.

No primeiro turno, o Palmeiras também somou menos pontos do que o Flamengo nessa sequência. Foram 17 para a equipe de Abel Ferreira e 19 para a de Filipe Luís. Se repetirem esse desempenho na reta final do ano, será o time rubro-negro que terminará a temporada como campeão brasileiro.

Vale ressaltar também que as equipes estão nas semifinais da Libertadores e existe a possibilidade de se enfrentarem em uma eventual final, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Se ambos se classificarem, a tendência é que Grêmio x Palmeiras e Atlético-MG x Flamengo precisem ser adiados.

O Flamengo volta a campo neste sábado, 25, contra o Fortaleza, na Arena Castelão. No dia seguinte, domingo, o Palmeiras recebe o Cruzeiro, terceiro colocado e que, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tem 2,8% de chances de título.

Calendário de Palmeiras e Flamengo até o final do Brasileirão Palmeiras Cruzeiro (casa) Juventude (fora) Santos (casa) Mirassol (fora) Santos (fora) Atlético-MG (fora) Fluminense (casa) Grêmio (fora) Vitória (casa) Ceará (fora)

Flamengo Fortaleza (fora) Sport (casa) São Paulo (fora) Santos (casa) Sport (fora) Fluminense (fora) RB Bragantino (casa) Atlético-MG (fora) Ceará (casa) Mirassol (fora)

Esportes
.
