Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026

A bola volta a rolar neste final de semana para a abertura de um dos campeonatos estaduais mais tradicionais do país. O Campeonato Paraense chega à sua 114ª edição em 2026, reunindo 12 clubes na disputa pelo título e apresentando mudanças significativas no regulamento, além de novidades entre os participantes.

As alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro, divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que reduziu o número de datas destinadas aos estaduais. Diante disso, o Parazão passa a ser disputado em um modelo mais enxuto. As 12 equipes foram divididas em dois grupos de seis, com Remo e Paysandu como cabeças de chave.

Na primeira fase, os clubes enfrentam apenas adversários do grupo oposto, totalizando seis partidas para cada equipe. A classificação será definida pela tabela geral. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paraense de 2027.

Os grupos ficaram definidos da seguinte forma:

Grupo A – Remo, Cametá, Capitão Poço, Santa Rosa, São Raimundo e Tuna Luso.

Grupo B – Paysandu, Amazônia Independente, Bragantino, Castanhal, São Francisco e Águia de Marabá.

A fase final será disputada em sistema eliminatório, com cruzamento olímpico entre os classificados (1º x 8º, 2º x 7º e assim sucessivamente). As quartas de final e as semifinais serão realizadas em jogo único, sempre na casa da equipe de melhor campanha na fase inicial. A grande decisão, por sua vez, será disputada em dois jogos, com o segundo mando pertencendo ao clube de melhor desempenho ao longo do campeonato.

Paralelamente ao Parazão, a Copa Grão-Pará também será mantida em 2026. O torneio garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil do ano seguinte e tem como objetivo valorizar o calendário das equipes do interior. A disputa envolve os clubes eliminados nas quartas de final e nas semifinais do campeonato principal. Primeiro, as quatro equipes eliminadas nas quartas fazem as semifinais da Copa Grão-Pará. Os vencedores enfrentam, em seguida, os times que caíram nas semifinais do Parazão, com os ganhadores desses confrontos decidindo o título em final única.

A edição de 2026 marca ainda o retorno de dois clubes do oeste do Pará à elite estadual. Após os rebaixamentos de Independente e Caeté na temporada passada, São Raimundo e Amazônia Independente, ambos de Santarém e finalistas da Série A2 de 2025, conquistaram o acesso e voltam a disputar a primeira divisão do futebol paraense.

A primeira rodada do Parazão começa no sábado (24), com Remo e Bragantino se enfrentando às 16h. No domingo (25), Cametá recebe o Castanhal, às 16h, enquanto Paysandu encara o São Raimundo e Águia de Marabá enfrenta o Santa Rosa, ambos às 17h. A rodada segue na terça-feira (27), com São Francisco x Capitão Poço, às 16h, e se encerra na quarta-feira (28), quando Amazônia Independente e Tuna Luso se enfrentam, também às 16h.