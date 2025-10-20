Flamengo e Palmeiras 'empatam' em chances de título do Brasileirão após 'final' Estadão Conteúdo 20.10.25 11h13 A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2 nesse domingo, 19, pelo Campeonato Brasileiro, igualou os rivais em pontos na tabela de classificação. Além disso, também fez as equipes "empatarem" na probabilidade de títulos após a 29ª rodada. Com dez jogos restantes para cada, entram na reta final separados apenas pelos critérios de desempate definidos pela CBF: número de vitórias e saldo de gols. De acordo com estudo conduzido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Palmeiras e Flamengo têm 48,6% e 48,3%. A equipe alviverde se mantém à frente na tabela, apesar da derrota, em função do número de vitórias (19, contra 18 do vice-líder). Não há mais confrontos diretos entre as equipes até o final do Brasileirão. Além da dupla de Rio-São Paulo, Cruzeiro, com 2,8%, surge com chances remotas de título. Com uma partida a mais em relação aos líderes, os mineiros têm cinco pontos de diferença. Mirassol, melhor mandante do Brasileirão, nutre alguma esperança com 0,24% de chance de título. A atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) foi motivo de reclamação dos palmeirenses após o jogo. Há o entendimento de que ele deixou de assinalar um pênalti sobre Gustavo Gómez e de que houve uma falta de Pedro, do Flamengo, sobre Bruno Fuchs na origem da jogada do segundo gol rubro-negro. O VAR, em áudios liberados pela CBF, concordou com a decisão de campo. O Palmeiras voltará a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 26, em duelo com o Cruzeiro no Allianz Parque. Uma eventual vitória alviverde mantém o clube na luta pelo título e diminuirá drasticamente as chances dos mineiros. Um dia antes, o Flamengo viaja para encarar o Fortaleza na Arena Castelão. Confira as probabilidades de título do Brasileirão Palmeiras - 48,6% Flamengo - 48,3% Cruzeiro - 2,8% Mirassol - 0,24% Bahia - 0,022% Fluminense - 0,004% Botafogo - 0,002% Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Flamengo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém 20.10.25 11h52 Artilheiro Pedro Rocha quebra jejum de sete jogos sem marcar e coloca o Remo no G4 da Série B Atacante já soma 14 gols na competição e se firma como o terceiro maior goleador do Leão neste século 20.10.25 11h25 Futebol Guto Ferreira mantém 100% de aproveitamento e recoloca o Remo no G-4 da Série B Com o treinador, o time azulino voltou ao G-4 e segue vivo na briga pelo acesso 20.10.25 10h56 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 20.10.25 7h00 FUTEBOL Wilton Sampaio detalha expulsões de Flamengo x Palmeiras em súmula: 'Veio aqui roubar a gente' Os palmeirenses foram advertidos após o apito final 20.10.25 9h17