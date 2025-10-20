Flamengo e Palmeiras 'empatam' em chances de título do Brasileirão após 'final'

A vitória do Flamengo sobre o Palmeiras por 3 a 2 nesse domingo, 19, pelo Campeonato Brasileiro, igualou os rivais em pontos na tabela de classificação. Além disso, também fez as equipes "empatarem" na probabilidade de títulos após a 29ª rodada. Com dez jogos restantes para cada, entram na reta final separados apenas pelos critérios de desempate definidos pela CBF: número de vitórias e saldo de gols.

De acordo com estudo conduzido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Palmeiras e Flamengo têm 48,6% e 48,3%. A equipe alviverde se mantém à frente na tabela, apesar da derrota, em função do número de vitórias (19, contra 18 do vice-líder). Não há mais confrontos diretos entre as equipes até o final do Brasileirão.

Além da dupla de Rio-São Paulo, Cruzeiro, com 2,8%, surge com chances remotas de título. Com uma partida a mais em relação aos líderes, os mineiros têm cinco pontos de diferença. Mirassol, melhor mandante do Brasileirão, nutre alguma esperança com 0,24% de chance de título.

A atuação do árbitro Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO) foi motivo de reclamação dos palmeirenses após o jogo. Há o entendimento de que ele deixou de assinalar um pênalti sobre Gustavo Gómez e de que houve uma falta de Pedro, do Flamengo, sobre Bruno Fuchs na origem da jogada do segundo gol rubro-negro. O VAR, em áudios liberados pela CBF, concordou com a decisão de campo.

O Palmeiras voltará a campo pelo Brasileirão no próximo domingo, 26, em duelo com o Cruzeiro no Allianz Parque. Uma eventual vitória alviverde mantém o clube na luta pelo título e diminuirá drasticamente as chances dos mineiros. Um dia antes, o Flamengo viaja para encarar o Fortaleza na Arena Castelão.

Confira as probabilidades de título do Brasileirão Palmeiras - 48,6% Flamengo - 48,3% Cruzeiro - 2,8% Mirassol - 0,24% Bahia - 0,022% Fluminense - 0,004% Botafogo - 0,002%