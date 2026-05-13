Juventude x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil Juventude e São Paulo jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 13.05.26 18h00 Juventude x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA) Juventude x São Paulo disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventude x São Paulo ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No confronto de ida, o São Paulo venceu por 1 a 0 no Morumbis e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Tricolor joga por um empate para garantir a classificação. O Juventude precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso a equipe gaúcha triunfe por um gol de vantagem, a decisão da vaga será nos pênaltis. O time comandado por Maurício Barbieri vem de empate sem gols com o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo chega pressionado após derrota por 3 a 2 para o Corinthians no Brasileirão. VEJA MAIS Com vantagem, Remo decide classificação na Copa do Brasil contra o Bahia Partida, que começa ás 21h30, no Mangueirão, terá transmissão Lance a Lance pelo O Liberal.com e ao vivo na Liberal+. Com apoio da torcida, Remo e Paysandu encaram decisões na Copa do Brasil Torcedores demonstram confiança antes dos confrontos desta quarta-feira (13); Leão defende vantagem contra o Bahia e Papão tenta reação diante do Vasco em São Januário Juventude x São Paulo: prováveis escalações Juventude: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos, Mandaca, Lucas Mineiro, Raí e Wadson; MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri. São Paulo: Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado. Arbitragem de Juventude x São Paulo Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE) FICHA TÉCNICA Juventude x São Paulo Copa do Brasil Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Juventude São Paulo copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Final de semana foi quente em Pacajá com a abertura do Campeonato Paraense de Motocross 2026 Competição reuniu pilotos de várias regiões do Pará e de outros estados. 13.05.26 17h46 Futebol Remo e Bahia terá esquema de segurança com mais de 700 agentes Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Mangueirão, pela 5ª fase da Copa do Brasil. 13.05.26 17h37 Futebol Remo pede à CBF mudança da partida contra o São Paulo para o Mangueirão Ainda não houve resposta oficial da entidade sobre o pedido. 13.05.26 17h23 Carlos Ferreira Leão em ascensão e Bahia fervendo 13.05.26 14h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 BICOLOR VÍDEO: Jogadores aplaudem torcida do Paysandu após empate pela Copa do Brasil Mesmo com a eliminação, torcedores bicolores foram reconhecidos pelos atletas vascaínos em São Januário 13.05.26 23h44 LEÃO VAI PRA CIMA Próxima rival do Remo, Chapecoense só venceu uma vez e sofreu duas goleadas em casa Sem perder há quase um mês, o Remo quer confirmar a boa fase e vencer a lanterna Chapecoense fora de casa 13.05.26 20h58