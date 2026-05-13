Juventude x São Paulo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (13/05) pela Copa do Brasil

Juventude x São Paulo disputam hoje, quarta-feira (13/05), o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2026. A partida ocorrerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x São Paulo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No confronto de ida, o São Paulo venceu por 1 a 0 no Morumbis e abriu vantagem na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com isso, o Tricolor joga por um empate para garantir a classificação.

O Juventude precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Caso a equipe gaúcha triunfe por um gol de vantagem, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O time comandado por Maurício Barbieri vem de empate sem gols com o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo chega pressionado após derrota por 3 a 2 para o Corinthians no Brasileirão.

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Juventude x São Paulo: prováveis escalações

Juventude: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Nathan Santos, Mandaca, Lucas Mineiro, Raí e Wadson; MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

São Paulo: Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho e Cauly; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Roger Machado.

Arbitragem de Juventude x São Paulo

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

FICHA TÉCNICA

Juventude x São Paulo

Copa do Brasil

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 13 de maio de 2026, às 19h