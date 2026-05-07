Junior Barranquilla x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores

Junior Barranquilla x Cerro Porteño disputam hoje, quinta-feira (07/05), a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 23h (horário de Brasília), no Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, na Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Junior Barranquilla x Cerro Porteño ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN2, a partir das 23h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Junior Barranquilla chega embalado após vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Deportivo Pasto pela Liga Colombiana Apertura 2026. Jogando diante da torcida, a equipe colombiana tenta aproveitar o bom momento para buscar pontos importantes no Grupo F da Libertadores.

Já o Cerro Porteño tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Recoleta pela Liga Paraguaia Apertura 2026. No último encontro entre os clubes, os paraguaios levaram a melhor e venceram por 1 a 0.

O confronto é considerado decisivo para as pretensões das equipes na fase de grupos da competição continental.

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Junior Barranquilla x Cerro Porteño: prováveis escalações

Junior Barranquilla: Jefersson Martínez, Daniel Rivera, Edwin Herrera, Juan David Rios, Jean Pestaña, Cristian Barrios, Luis Muriel, Jhon Navia, Carlos Bacca, Yimmi Chará e Bryan Castrillón.

Cerro Porteño: Alexis Martín, Guillermo Benítez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo, Rodrigo Gómez, Piris da Motta, Mateo Klimowicz, Alan Soñora, Carlos Franco, Cesar Bobadilla e Freddy Noguera.

FICHA TÉCNICA

Junior Barranquilla x Cerro Porteño

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, Colômbia

Data/Horário: 7 de maio de 2026, às 23h