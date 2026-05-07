Junior Barranquilla x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores Junior Barranquilla e Cerro Porteño jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Hannah Franco 07.05.26 22h00 Junior Barranquilla x Cerro Porteño: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores (Cesar Greco/ Palmeiras) Junior Barranquilla x Cerro Porteño disputam hoje, quinta-feira (07/05), a 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2026. O jogo ocorrerá às 23h (horário de Brasília), no Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, na Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Junior Barranquilla x Cerro Porteño ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN2, a partir das 23h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Junior Barranquilla chega embalado após vitória emocionante por 4 a 3 sobre o Deportivo Pasto pela Liga Colombiana Apertura 2026. Jogando diante da torcida, a equipe colombiana tenta aproveitar o bom momento para buscar pontos importantes no Grupo F da Libertadores. Já o Cerro Porteño tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o Recoleta pela Liga Paraguaia Apertura 2026. No último encontro entre os clubes, os paraguaios levaram a melhor e venceram por 1 a 0. O confronto é considerado decisivo para as pretensões das equipes na fase de grupos da competição continental. VEJA MAIS Independiente Medellín x Flamengo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/05) pela Libertadores Independiente Medellín e Flamengo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Flaco López e Sosa brilham, Palmeiras bate Sporting Cristal e assume ponta na Libertadores Junior Barranquilla x Cerro Porteño: prováveis escalações Junior Barranquilla: Jefersson Martínez, Daniel Rivera, Edwin Herrera, Juan David Rios, Jean Pestaña, Cristian Barrios, Luis Muriel, Jhon Navia, Carlos Bacca, Yimmi Chará e Bryan Castrillón. Cerro Porteño: Alexis Martín, Guillermo Benítez, Lucas Quintana, Rodrigo Melgarejo, Rodrigo Gómez, Piris da Motta, Mateo Klimowicz, Alan Soñora, Carlos Franco, Cesar Bobadilla e Freddy Noguera. FICHA TÉCNICA Junior Barranquilla x Cerro Porteño Copa Libertadores da América Local: Estádio Romelio Martínez, em Barranquilla, Colômbia Data/Horário: 7 de maio de 2026, às 23h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Junior Barranquilla Cerro Porteño copa libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Tuna leva a virada nos acréscimos do Tocantinópolis, mas se mantém no G4 da Série D Lusa levou uma virada nos minutos finais e perdeu a chance de se consolidar no G4 10.05.26 22h09 FUTEBOL Águia goleia o Oratório em Marabá e assume a liderança do grupo A5 da Série D Azulão se recuperou da eliminação na Copa Norte para o Paysandu e venceu o Oratório jogando em casa 10.05.26 21h54 FUTEBOL Remo empata com o Palmeiras em jogo de muita chuva, expulsão e gol anulado nos acréscimos Remo segura o Palmeiras em Belém, empata com o time paulista, mas segue dentro da zona de rebaixamento da Série A 10.05.26 21h05 FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Lateral do Remo exalta ponto conquistado diante do Palmeiras e lamenta erro no gol alviverde Marcelinho lamentou muito erro da equipe diante do Palmeiras, mas exaltou a força da equipe diante de um time tão qualificado 10.05.26 20h16 Futebol Ex-Remo e Fluminense, Paulo Victor relembra Copa de 86 com a Seleção: 'Tinha um grupo unido' O ex-goleiro foi um dos três paraenses a defender o Brasil em mundiais da Fifa. 10.05.26 8h00 futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58