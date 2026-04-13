Jorginho, do Flamengo, diz que caso com Chappell Roan foi 'um mal entendido' Meia do Flamengo afirma que cantora não teve envolvimento em episódio com segurança após show no Lollapalooza 2026 Hannah Franco 13.04.26 20h28 Jorginho diz que caso com Chappell Roan foi ‘mal entendido’ (Reprodução/Instagram) O jogador Jorginho, do Flamengo, afirmou nesta segunda-feira (13) que o episódio envolvendo a cantora Chappell Roan foi, um “mal entendido”. A declaração foi publicada nos stories do atleta, cerca de um mês após o caso ocorrido em um hotel no Brasil, durante a passagem de artistas pelo Lollapalooza 2026. Na publicação, o meia explicou que o segurança responsável pela abordagem não atuava a mando da cantora e que novas informações mudaram sua compreensão sobre o ocorrido. Segundo ele, Chappell entrou em contato com a família e houve conversa entre as equipes. VEJA MAIS Segurança envolvido em polêmica com Jorginho, do Flamengo, nega ligação com Chappell Roan Pascal Duvier afirma que não trabalhava para a cantora durante episódio em hotel no Brasil no último final de semana Chappell Roan pede desculpas após incidente com família de Jorginho, do Flamengo Cantora norte-americana usou seus Stories no Instagram para apresentar sua versão dos fatos “Fiz meu primeiro posicionamento no calor do momento, após saber que minha filha e minha esposa haviam sido abordadas de forma intimidadora por um segurança. [...] Na época, agimos com base nas informações que tínhamos naquele momento. Desde então, tomei ciência de novas informações que mudaram meu entendimento sobre partes do ocorrido. A Chappell Roan se pronunciou publicamente, entrou em contato de forma privada com a Catherine, e nossas equipes também conversaram diretamente”, escreveu o jogador. Jorginho afirma que cantora não teve envolvimento De acordo com Jorginho, ficou esclarecido que a artista não tinha conhecimento do que aconteceu no momento da abordagem e que não solicitou a ação do segurança. “Ficou claro que ela não tinha conhecimento do que aconteceu no café da manhã e que não havia pedido para ninguém se aproximar delas. Ela demonstrou compreensão e solidariedade com o que aconteceu com a nossa filha. O próprio segurança confirmou publicamente que estava representando outro artista no hotel naquele momento. Embora ainda não saibamos o que o motivou a se aproximar delas, e não acreditemos que uma criança de 11 anos tomando café da manhã possa ser vista como qualquer tipo de ameaça à segurança, ficou claro que ele não estava agindo em nome da Chappell”, confirmou o jogador. O profissional envolvido, identificado como Duvier, chegou a ser apontado como integrante da equipe da cantora, mas negou a informação nas redes sociais. Segundo ele, estava no local representando outra pessoa. Imagens que circularam na internet indicam que ele trabalhava, na verdade, para a cantora Sabrina Carpenter. O posicionamento de Jorginho ocorreu após cerca de um mês de repercussão do caso. Nesse período, sem um esclarecimento do jogador, Chappell Roan foi alvo de críticas de torcedores do Flamengo e de brasileiros nas redes sociais, com publicações negativas e tentativas de boicote à artista. Mesmo antes do novo posicionamento, a cantora já havia negado envolvimento dias após o episódio. “Foi, em última análise, um mal entendido nesse sentido, e fico feliz em deixar claro isso. É importante para mim que isso seja esclarecido de forma justa e precisa. Lamento o impacto que essa situação causou na Chappell Roan, na Catherine, na Ada e na nossa familia.”, continuou Jorginho. Cantora e família deram versões sobre o episódio Após a repercussão, Chappell Roan afirmou que não presenciou a situação e classificou a abordagem como uma ação isolada. “É injusto a segurança assumir que uma pessoa não tem boas intenções”, declarou. A artista também pediu desculpas à criança e à família. Já a estilista Catherine Harding, companheira de Jorginho, contestou parte da versão. Segundo ela, o segurança não fazia parte da equipe do hotel. “Não sei se era o segurança pessoal dela, mas estava com ela. Sei que ela disse que não era da equipe, mas o segurança não era do hotel”, afirmou. Entenda o caso envolvendo Jorginho e segurança O episódio aconteceu no dia 21 de março, horas antes do show de Chappell Roan no Lollapalooza Brasil 2026, em São Paulo. Segundo relatos de Jorginho e Catherine Harding, a filha de 11 anos da estilista estava com a mãe no hotel quando percebeu a presença da cantora. De acordo com a família, a criança apenas olhou e sorriu para a artista, sem tentar abordagem. Em seguida, um segurança teria se aproximado e orientado que ela não deveria “desrespeitar ou assediar” a cantora. O jogador relatou que a situação assustou a menina. “Minha filha ficou super assustada e chorou muito”, disse. Chappell Roan também comentou o caso e reforçou que não compactua com esse tipo de abordagem. “Não odeio pessoas que são fãs da minha música, não odeio crianças. Isso é loucura”, afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave chappell roan jorginho flamengo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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